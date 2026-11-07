هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حقيقة تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة ، حسمها منذ قليل بيان رسمي صادر عن محافظة القاهرة

حيث نفت محافظة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة ، وقالت في بيان رسمي لها : تؤكد محافظة القاهرة إستمرار الدراسة غدًا بجميع مدارس القاهرة، نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية بالعاصمة، وعدم صحة ما يتم تداوله عن تعطيلها.

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار .. ما الحقيقة ؟

حتى الآن ، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن قرارات تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار أو الأحوال الجوية من المعتاد ألا تصدر من وزير التربية والتعليم ، بل يتم تركها لكل محافظ في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة في مصر .

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار في هذه المحافظة

حتى الآن أعلنت محافظة واحدة عن قرار يخص تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب الأمطار ، حيث قرر اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بجميع المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر ، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وبحسب ما أعلنته محافظة مطروح في بيانها الرسمي المعلن منذ قليل على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، يأتي قرار تعطيل الدراسة غداً في المدارس التابعة لمدينة الحمام وقطاع البنجر ، لإتاحة الفرصة أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحمام والأجهزة المعنية لمواصلة جهود سحب مياه الأمطار ورفع تجمعاتها من الشوارع والطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأمطار وتيسير الحركة المرورية.