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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: بداية من الغد تنخفض فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

الأمطار
الأمطار
هاني حسين

أكدت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض على أمطار  متفاوتة الشدة في مختلف أنحاء الجمهورية .

وقالت منار غانم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتتواجد كتل هوائية شمالية أدت لانخفاض درجات الحرارة ".


وتابعت منار غانم :" العظمى في القاهرة في النهار سجلت 23 درجة مئوية والنصف الثاني من فصل الخريف تميل إلى الأجواء الشتوية ".


وأكملت منار غانم :"  بداية من الغد تنخفض فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية وتكون فرص سقوط امطار ما بين خفيفة على متوسطة ".


ولفتت منار غانم :" الجو سيكون أكثر استقرارا بداية من الغد"، مضيفا:" المنخفض الجوي في قطاع غزة أدى إلى سقوط امطار غزيرة أدت إلى غرق الخيام والامطار مستمرة هناك ". 

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