الأرصاد: بداية من الغد تنخفض فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

أكدت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض على أمطار متفاوتة الشدة في مختلف أنحاء الجمهورية .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتتواجد كتل هوائية شمالية أدت لانخفاض درجات الحرارة ".



وتابعت منار غانم :" العظمى في القاهرة في النهار سجلت 23 درجة مئوية والنصف الثاني من فصل الخريف تميل إلى الأجواء الشتوية ".



وأكملت منار غانم :" بداية من الغد تنخفض فرص سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية وتكون فرص سقوط امطار ما بين خفيفة على متوسطة ".



ولفتت منار غانم :" الجو سيكون أكثر استقرارا بداية من الغد"، مضيفا:" المنخفض الجوي في قطاع غزة أدى إلى سقوط امطار غزيرة أدت إلى غرق الخيام والامطار مستمرة هناك ".