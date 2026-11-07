أحمد موسى: اتحاد الكرة يوجه الشكر لحسام حسن وجهازه.. وعلي ماهر مديرا فنيا للمنتخب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اتحاد الكرة وجه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني والإداري.. وعلي ماهر مديرا فنيا للمنتخب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"في الآونة الأخيرة بدأت تظهر أمور تتعلق بحسام حسن وتحول الشعب من دعم محمد صلاح إلى وجود مشكلة.

وأضاف موسى،: "حسام حسن وهو مدير فني لمنتخب مصر لا يمثل نفسه، وأي حاجة بيعملها بيتحاسب عليها ومتشافة من الجميع".

وتابع موسى: "حسام حسن كان هيستمر المبارتين المقبلين لمنتخب مصر ".

وقال: "هناك ضغط جماهيري كبير ، والمشاكل الداخلية في المنتخب بتسمَّع".