بعد إقالة حسام حسن.. علي ماهر في طريقه إلى اتحاد الكرة لتوقيع عقود تدريب منتخب مصر

كشفت مصادر لموقع «صدى البلد» أن الكابتن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، في طريقه إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم؛ من أجل توقيع عقود توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، وذلك عقب صدور قرار بإقالة حسام حسن من تدريب الفراعنة.

علي ماهر يتوجه إلى اتحاد الكرة عقب مباراة سيراميكا

وأوضحت المصادر أن علي ماهر تحرك من استاد الجيش ببرج العرب متجهًا إلى اتحاد الكرة، عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة، التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ونجح سيراميكا كليوباترا في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، قبل أن يتوجه مدربه إلى مقر الجبلاية لاستكمال إجراءات توليه المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني.

تغيير مرتقب في القيادة الفنية للفراعنة

وتأتي هذه التطورات؛ في أعقاب الأنباء المتعلقة برحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، واتجاه اتحاد الكرة للاستعانة بـ علي ماهر لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في انتظار استكمال إجراءات التعاقد والإعلان الرسمي عن تفاصيل الجهاز الفني الجديد.