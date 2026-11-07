الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة بشأن الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها شقيقه حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه مر بظروف صحية صعبة أثناء ارتباطاته مع المنتخب الوطني، لكنه أصر على مواصلة عمله رغم خطورة حالته.

وقال إبراهيم حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لم يكن يرغب في الكشف عن هذه التفاصيل من قبل، موضحًا أن حسام حسن تعرض لأكثر من أزمة صحية خلال المعسكرات والمباريات والتصفيات، بدأت بإصابته بذبحة صدرية، جرى تداركها باستخدام الصدمات الكهربائية في اللحظات الأخيرة، قبل أن يخضع بعد فترة قصيرة لتركيب دعامات بالقلب.

وأضاف أن شقيقه دخل غرفة العمليات مرة أخرى بعد نحو شهر، مشيرًا إلى أن الأسرة عاشت لحظات من القلق الشديد خلال العملية، بعدما ظل الأطباء يطمئنونه بأن الأمر لن يستغرق سوى ساعة، بينما كانوا يحاولون إخفاء حقيقة خطورة الموقف عنه.

وأوضح إبراهيم حسن أنه علم لاحقًا من الطبيب الذي أجرى العملية أن حالة حسام كانت شديدة الخطورة، وأن احتمالات خروجه من غرفة العمليات على قيد الحياة لم تكن كبيرة، بسبب تعقيد الجراحة التي أجريت في شرايين القلب.

وتطرق مدير منتخب مصر إلى موقف آخر خلال مباراة البرازيل، عقب خضوع حسام حسن للعملية الجراحية، مؤكدًا أن المدير الفني لم يكن قادرًا وقتها على المشي أو الوقوف بصورة طبيعية، ورغم صعوبة حالته أصر على التواجد على خط الملعب، حتى لا يشعر اللاعبون والجهاز الفني بحقيقة وضعه الصحي ويتأثروا معنويًا.

وأشار إلى أنه طلب من شقيقه الجلوس وعدم إجهاد نفسه، لكنه تمسك بالوقوف ومتابعة المباراة، في موقف يعكس إصراره على أداء مسؤولياته رغم الظروف الصحية القاسية التي مر بها.

استعدادات منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي الذهاب والإياب أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، على أن يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب حسام حسن وإبراهيم حسن عن المباراتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم في كأس العالم 2026.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وجاءت المواعيد كالتالي:

مباراة الذهاب: مصر أمام مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب: مالاوي أمام مصر، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.