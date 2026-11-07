قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف المناطق المتأثرة
بسبب سرعة الرياح .. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظا على سلامة السائحين
كسور وارتجاج.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأرمنت
أحمد سليمان يثير غصب جماهير الأهلي: أتمنى فوز بيراميدز على الأحمر
مين يقدر يمشيه؟.. عامر حسين يثير الجدل بشأن مستقبل حسام حسن
هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن
أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

حسام وابراهيم
حسام وابراهيم
محمد بدران

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة بشأن الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها شقيقه حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه مر بظروف صحية صعبة أثناء ارتباطاته مع المنتخب الوطني، لكنه أصر على مواصلة عمله رغم خطورة حالته.

وقال إبراهيم حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لم يكن يرغب في الكشف عن هذه التفاصيل من قبل، موضحًا أن حسام حسن تعرض لأكثر من أزمة صحية خلال المعسكرات والمباريات والتصفيات، بدأت بإصابته بذبحة صدرية، جرى تداركها باستخدام الصدمات الكهربائية في اللحظات الأخيرة، قبل أن يخضع بعد فترة قصيرة لتركيب دعامات بالقلب.

وأضاف أن شقيقه دخل غرفة العمليات مرة أخرى بعد نحو شهر، مشيرًا إلى أن الأسرة عاشت لحظات من القلق الشديد خلال العملية، بعدما ظل الأطباء يطمئنونه بأن الأمر لن يستغرق سوى ساعة، بينما كانوا يحاولون إخفاء حقيقة خطورة الموقف عنه.

وأوضح إبراهيم حسن أنه علم لاحقًا من الطبيب الذي أجرى العملية أن حالة حسام كانت شديدة الخطورة، وأن احتمالات خروجه من غرفة العمليات على قيد الحياة لم تكن كبيرة، بسبب تعقيد الجراحة التي أجريت في شرايين القلب.

وتطرق مدير منتخب مصر إلى موقف آخر خلال مباراة البرازيل، عقب خضوع حسام حسن للعملية الجراحية، مؤكدًا أن المدير الفني لم يكن قادرًا وقتها على المشي أو الوقوف بصورة طبيعية، ورغم صعوبة حالته أصر على التواجد على خط الملعب، حتى لا يشعر اللاعبون والجهاز الفني بحقيقة وضعه الصحي ويتأثروا معنويًا.

وأشار إلى أنه طلب من شقيقه الجلوس وعدم إجهاد نفسه، لكنه تمسك بالوقوف ومتابعة المباراة، في موقف يعكس إصراره على أداء مسؤولياته رغم الظروف الصحية القاسية التي مر بها.

استعدادات منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي الذهاب والإياب أمام مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، على أن يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب حسام حسن وإبراهيم حسن عن المباراتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم في كأس العالم 2026.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وجاءت المواعيد كالتالي:

مباراة الذهاب: مصر أمام مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الإياب: مالاوي أمام مصر، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر مرض حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

في ذكرى استشهاده.. عمر بن الخطاب الفاروق.. مواقف خالدة وإنجازات غيرت مسار التاريخ الإسلامي

الحبيب علي الجفري

الحبيب علي الجفري: صراعات المنتسبين للعلم وسوء أدب الخلاف تنفر الشباب من الدين

شوقي علام

شوقي علام: اتهام الفقه الإسلامي بأنه بعيد عن القرآن والسنة باطل.. ولا يُبنى الحكم الشرعي على المقاصد الخفية قبل ظهورها في قول أو فعل

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد