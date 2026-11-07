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هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن

التؤام
التؤام
محمد بدران

كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس حديثه مع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وموقف الجهاز الفني من الاستمرار في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إنه يتلقى العديد من التساؤلات من الجماهير في الشارع حول مصير حسام حسن، وما إذا كان الجهاز الفني مستمرًا في منصبه أم سيرحل، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح محور حديث في معظم البرامج الرياضية.

وأضاف أنه لا ينقل أي معلومة إلا بعد التواصل مع مصدرها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تواصل مع هاني أبوريدة بنفسه لمعرفة حقيقة موقف الجهاز الفني، لكنه لم يحصل منه على إجابة واضحة.

وأوضح سيف زاهر أنه التقى هاني أبوريدة خلال حفل زفاف في بورسعيد، أمس، وحرص على سؤاله بشكل مباشر عن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، وما إذا كان حسام حسن سيستمر في منصبه أم سيرحل.

وكشف عن رد أبوريدة على سؤاله، قائلًا إنه سأله عن موقف حسام حسن، لكن رئيس اتحاد الكرة رد عليه بعبارة: «وإنت عامل إيه إن شاء الله؟»، دون تقديم إجابة صريحة بشأن مصير المدير الفني.

وشدد سيف زاهر على أنه لا يوجد أي قرار رسمي تم اتخاذه حتى الآن بشأن مستقبل الجهاز الفني، مؤكدًا أن زملاءه الإعلاميين لا يمتلكون معلومات مؤكدة حول هذا الملف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمتلك بدوره معلومة تحسم مصير حسام حسن، رغم محاولته التواصل المباشر مع رئيس اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الجدل المتداول حول استمرار الجهاز الفني أو رحيله لم يصل حتى الآن إلى قرار نهائي معلن.
 

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