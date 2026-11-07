بعد قرون من الدقات المتواصلة.. لماذا تصمت أجراس الكرملين في روسيا خلال نوفمبر؟

في واقعة استثنائية تلفت الأنظار إلى أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الروسية موسكو، تستعد أجراس الكرملين الشهيرة للتوقف عن إصدار دقاتها لمدة 10 أيام خلال شهر نوفمبر الجاري، في خطوة غير معتادة بالنسبة لساعة ارتبط صوتها بالهوية التاريخية للمدينة، وظل جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية لسكانها وزوارها على مدار قرون.

ويأتي هذا التوقف المؤقت نتيجة أعمال صيانة دورية تستهدف الحفاظ على الآلية الميكانيكية المعقدة للساعة وضمان استمرار عملها بكفاءة، وفقًا لما أعلنته هيئة الحماية الفيدرالية الروسية، ونقلته وسائل إعلام محلية.

موعد توقف أجراس الكرملين وعودتها للعمل

وأعلنت هيئة الحماية الفيدرالية الروسية أن أجراس برج سباسكايا، أحد أشهر أبراج الكرملين، ستتوقف عن العمل اعتبارًا من منتصف ليل 6 نوفمبر 2026، على أن تستأنف دقاتها مجددًا في 16 نوفمبر، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن برنامج الصيانة الدورية لآلية الساعة، التي تحتاج إلى عمليات فحص دقيقة نظرًا لضخامة مكوناتها وتعقيد نظام تشغيلها، الذي يمثل نموذجًا بارزًا للهندسة الميكانيكية التاريخية.

ساعة الكرملين.. عملاق ميكانيكي يزن 25 طنًا

وتحظى ساعة الكرملين بمكانة تاريخية وهندسية استثنائية، إذ تصنفها هيئة الخبرة الحكومية الروسية باعتبارها أقدم ساعة في أوروبا.

وتتكون آليتها من عدة آلاف من القطع الميكانيكية، فيما يصل وزنها إلى نحو 25 طنًا دون احتساب الأجراس، وهو ما يكشف عن حجم التحديات الفنية المرتبطة بصيانتها والحفاظ على دقة عملها.

أما الجرس الرئيسي الموجود في برج سباسكايا، فيبلغ وزنه وحده نحو 2160 كيلوغرامًا، ليشكل جزءًا من منظومة ضخمة ارتبطت بتاريخ موسكو وأصبحت من أبرز رموزها المعمارية والثقافية.

ليست المرة الأولى.. إجراءات تطال معالم موسكو التاريخية

ولا تعد هذه الواقعة الأولى التي تشهد فيها المعالم التاريخية الروسية إجراءات استثنائية تتعلق بالإغلاق أو الصيانة؛ ففي أبريل الماضي، أعلنت هيئة الحماية الفيدرالية إغلاق ضريح الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين الموجود بالساحة الحمراء أمام الزوار، خلال الفترة من 23 أبريل حتى 17 مايو.

ولم تكشف الهيئة حينها عن الأسباب التفصيلية وراء الإغلاق، الذي جاء قبل احتفالات روسيا السنوية بيوم النصر العسكري في 9 مايو.

وبينما ينتظر سكان موسكو عودة الدقات الشهيرة في 16 نوفمبر، يمثل توقف أجراس الكرملين فرصة لإجراء أعمال فنية ضرورية لحماية أحد أبرز الشواهد التاريخية على تطور صناعة الساعات والهندسة الميكانيكية في أوروبا.