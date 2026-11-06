التلجراف: إيران تجري محادثات مع روسيا للحصول على منظومات دفاع جوي متطورة من طراز إس-400

كشفت صحيفة «التلجراف» البريطانية عن إجراء محادثات بين إيران وروسيا بشأن صفقة محتملة لتزويد طهران بمنظومات دفاع جوي متطورة، في مقدمتها منظومة «إس-400» الروسية، وسط مساعٍ إيرانية لتعزيز قدراتها الدفاعية عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن طهران متفائلة بإمكانية موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تزويدها بهذه المنظومات، التي تسعى إيران للحصول عليها منذ سنوات.

وبحسب التقرير، أرسل المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، أمس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إلى العاصمة الروسية موسكو، حاملًا رسالة شخصية إلى الكرملين، تضمن مطلبها الرئيسي الحصول على منظومات الدفاع الجوي «إس-400».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن تجديد الطلب الإيراني للحصول على هذه المنظومات يأتي في إطار إعادة بناء القدرات الدفاعية للبلاد، بعد الأضرار التي لحقت بشبكات الدفاع الجوي جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وتعكس هذه التحركات مساعي طهران لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية عبر التعاون مع موسكو، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.