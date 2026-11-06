القوات المسلحة اليمنية: تحييد 387 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي في الضربات الأخيرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق نتائج ميدانية خلال عملياتها العسكرية الأخيرة ضد جماعة الحوثي، مؤكدة تحييد 387 من قيادات وعناصر الجماعة، في إطار التصعيد العسكري المستمر على عدد من جبهات القتال، ضمن العمليات الرامية إلى استهداف القدرات العسكرية ومراكز القيادة والإمداد التابعة للحوثيين.

وقالت القوات المسلحة، وفقًا للبيان المتداول، إن الضربات استهدفت مواقع وتحركات عسكرية تابعة للجماعة، في سياق عمليات تستهدف الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات وتعزيز مواقعها القتالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، مع استمرار المواجهات في عدد من المحافظات، بينها تعز ومأرب والجوف والبيضاء.

وتشمل الأهداف العسكرية التي أعلنت القوات الحكومية استهدافها تجمعات المقاتلين ومواقع التمركز والتحصينات ومصادر النيران وخطوط الإمداد، باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ.

وتقول القوات المسلحة إن هذه العمليات تستهدف إضعاف القدرات القتالية للحوثيين، والحد من تحركات التعزيزات العسكرية بين جبهات المواجهة.

وتشهد الساحة اليمنية تطورات عسكرية متسارعة، في ظل استمرار الاشتباكات ومحاولات السيطرة على مواقع استراتيجية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتبرز محافظة تعز ضمن أبرز مناطق المواجهة، إلى جانب جبهات مأرب والجوف والبيضاء، حيث تتواصل العمليات العسكرية والتحركات الميدانية من الجانبين.

وتبقى حصيلة تحييد 387 من قيادات وعناصر الحوثيين منسوبة إلى الجهة العسكرية التي أعلنتها، إذ لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد العدد بصورة منفصلة، كما لم تتضح تفاصيل أسماء القيادات أو الخسائر البشرية النهائية.