نهاية مسيرة الأسطورة تقترب؟.. رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر بقرار محتمل

كشف موقع «365scores» عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بعدما أبلغ مسؤولي النادي بأن الموسم الحالي قد يكون الأخير له في مسيرته الكروية.

وأوضح الموقع أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع رونالدو بتجديد عقده والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في الاحتفاظ بخدماته وعدم خسارة أحد أبرز نجومه.

وأضاف أن إدارة النصر تدرس أيضًا تنظيم مباراة اعتزال ضخمة تليق بمسيرة النجم البرتغالي، تقديرًا لما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية، وما حققه من حضور وتأثير على مستوى الفريق والكرة السعودية.

ويأتي ذلك بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهى به رحلة استمرت 23 عامًا بقميص بلاده.

ووجه قائد النصر رسالة وداع إلى الشعب البرتغالي، قال خلالها: «إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7، بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم»، مضيفًا: «لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية».

وأنهى رونالدو مسيرة دولية استثنائية أصبح خلالها الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية، كما قاد منتخب البرتغال للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام احتمالية اقتراب نهاية المسيرة الكروية لأحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، حال قرر رونالدو عدم الاستمرار مع النصر والاكتفاء بما قدمه داخل المستطيل الأخضر.