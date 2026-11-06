فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس

حذرت أعلى سلطة دينية إسلامية في ليبيا، هذا الأسبوع، على المسلمين شراء أو بيع أو ارتداء ملابس تحمل علامة "نايكي" (Nike) التجارية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست ؛ فقد جاء في الفتوى الصادرة عن هذه السلطة أن اسم الشركة يشير إلى إلهة النصر في الميثولوجيا اليونانية القديمة.

كما أوضحت "دار الإفتاء" -وهي الجهة المعنية- أن شعار الشركة الشهير (الذي يتخذ شكل علامة "صح" أو قوس مائل) مستوحى من أجنحة تلك الإلهة، مشيرة إلى أن ارتداء ملابس تحمل علامة "نايكي" يُعد بمثابة "ترويج لرموز مرتبطة بالشرك".

وذكرت الفتوى: "لذا، فمن واجب كل مسلم التوقف عن ارتداء هذه العلامة التجارية، أو شراء وبيع منتجاتها، وذلك تعبيراً عن الاعتزاز بدينه".

وعلى الرغم من أن هذا الحظر لا يحمل أي صفة قانونية ملزمة، إلا أن "دار الإفتاء" تتمتع بنفوذ وتأثير في المجتمع الليبي.

ويأتي هذا الحظر في أعقاب فتوى مماثلة صدرت العام الماضي ضد دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة "فان كليف أند آربلز" ، حيث حُظر على المسلمين ارتداء تصاميم مجموعة "ألهامبرا" التي تحمل رمز "ورقة البرسيم رباعية الأوراق"؛ إذ اعتبرت الفتوى أن هذا الرمز -الذي يُنظر إليه كجالب للحظ- يتعارض مع المعتقدات الإسلامية، مضيفة: "هناك الكثير من البدائل الأخرى المتاحة".