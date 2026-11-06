قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره
هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب
ترامب يخطط لتحويل المكتب البيضاوي إلى نصب تذكاري لمنع الرؤساء المقبلين من تغييره
بعد مطالب عزله.. وزير الحرب الأمريكي يتمسك بمنصبه ويدافع عن الحرب علي إيران
إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر
إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير
أمير الكويت يغادر البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتولي اسم جديد مسؤولية تدريب الفراعنة، وذلك قبل المواجهتين المرتقبتين أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

شوبير يحسم الجدل بشأن مستقبل حسام حسن

وأكد أحمد شوبير أن الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أحد المسؤولين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن حقيقة هذه الأنباء.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إنه سأل أحد مسؤولي اتحاد الكرة بشأن إمكانية رحيل حسام حسن عن منصبه، ليؤكد له أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات، ولا توجد قرارات رسمية تتعلق بتغيير الجهاز الفني للمنتخب.

شوبير يعلق على إمكانية تدريب محمد صلاح لمنتخب مصر

وتطرق الإعلامي أحمد شوبير إلى الحديث عن فكرة إسناد مهمة تدريب منتخب مصر إلى أحد اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن مثل هذه التجارب حدثت من قبل مع أكثر من لاعب، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب.

وأوضح شوبير أنه لا يعتقد أن محمد صلاح سيوافق على تولي هذه المهمة، معتبرًا أن الفكرة صعبة للغاية، ولا يفضل تطبيقها من الأساس في الوقت الحالي.

مباراتا مالاوي تحسمان الأولويات

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة تركيز منتخب مصر في المرحلة الحالية على المواجهتين المقبلتين أمام مالاوي، بدلًا من الانشغال بالحديث عن التغييرات الفنية والشائعات المتعلقة بمستقبل الجهاز الفني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المشوار بنجاح نحو التأهل للبطولة القارية

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

رئيس الوزراء

ننشر القائمة الرسمية للجهات المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

هاندا أرتشيل

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد