هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتولي اسم جديد مسؤولية تدريب الفراعنة، وذلك قبل المواجهتين المرتقبتين أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

شوبير يحسم الجدل بشأن مستقبل حسام حسن

وأكد أحمد شوبير أن الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أحد المسؤولين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن حقيقة هذه الأنباء.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إنه سأل أحد مسؤولي اتحاد الكرة بشأن إمكانية رحيل حسام حسن عن منصبه، ليؤكد له أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات، ولا توجد قرارات رسمية تتعلق بتغيير الجهاز الفني للمنتخب.

شوبير يعلق على إمكانية تدريب محمد صلاح لمنتخب مصر

وتطرق الإعلامي أحمد شوبير إلى الحديث عن فكرة إسناد مهمة تدريب منتخب مصر إلى أحد اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن مثل هذه التجارب حدثت من قبل مع أكثر من لاعب، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب.

وأوضح شوبير أنه لا يعتقد أن محمد صلاح سيوافق على تولي هذه المهمة، معتبرًا أن الفكرة صعبة للغاية، ولا يفضل تطبيقها من الأساس في الوقت الحالي.

مباراتا مالاوي تحسمان الأولويات

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة تركيز منتخب مصر في المرحلة الحالية على المواجهتين المقبلتين أمام مالاوي، بدلًا من الانشغال بالحديث عن التغييرات الفنية والشائعات المتعلقة بمستقبل الجهاز الفني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المشوار بنجاح نحو التأهل للبطولة القارية