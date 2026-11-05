حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

أعلنت وزارة المالية، جدول مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026 لجميع العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وفقاً للجدول الزمني المحدد والمعتاد لكل جهة حكومية، وسط ترقب واسع من ملايين العاملين بالقطاع الحكومي، حيث حرصت الوزارة على تيسير عملية الصرف عبر تحديد فترات زمنية مخصصة لصرف المتأخرات المالية، تليها رواتب الشهر الأساسية، لضمان انتظام الحركة المالية وتخفيف التكدس على ماكينات الصراف الآلي؛ وسط تكهنات بتبكير صرف الرواتب، ما استلزم البحث عن كافة تفاصيل الجدول الرسمي للصرف والمتأخرات لتنظيم الميزانية بكفاءة.

حقيقة الصرف المبكر للمرتبات

لا يوجد قرار حكومي أو إعلان رسمي من وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات قبل المواعيد المجدولة والمعلنة في الكتاب الدوري للوزارة، حيث أكد مسئولي المالية أن كل ما يتم تداوله أحياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن "صرف مرتبات نوفمبر أو ديسمبر قبل موعدها بأسبوع أو أكثر" أو وجود "مبكّر استثنائي" هو شائعات غير صحيحة.

حقيقة الصرف المبكر للمرتبات

ونصحت المالية، بالالتزام دائماً بالتواريخ الرسمية المحددة شهرياً (والتي تبدأ عادةً في الأيام الأخيرة من كل شهر للمرتبات، مع تخصيص أيام محددة للمتأخرات).

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المحدد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

تتوفر عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يتيح للموظفين اختيار الوسيلة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، وتشمل:

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

-مكاتب البريد المصري.

-وسائل الصرف المعتمدة لدى جهة العمل.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

وبالنسبة إلى مرتبات شهر ديسمبر 2026، فمن المقرر أن يبدأ صرفها اعتبارا من يوم 24 ديسمبر، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

وحددت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، مع إتاحة السحب من ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

مرتبات ديسمبر 2026

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.