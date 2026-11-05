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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتدخل الجنة.. أزهري يتحدث عن فضل إطعام الزوجة لزوجها

الزوجين
الزوجين
اخبار توك شو

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اهتمام الزوجة بزوجها وإطعامه بيدها من صور المودة والرحمة بين الزوجين، ولها أجر عظيم عند الله.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة التي تطعم زوجها بيدها تنال فضلًا كبيرًا، قائلًا: «الزوجة اللي بتأكل زوجها بإيدها ربنا بيغفر لها كل الذنوب وبتدخل الجنة».

ولفت إلى أن اهتمام الزوج بزوجته ورعايته لها من الأمور التي تكون سببًا في نيل رضا الله ودخول الجنة، مشددًا على أهمية التراحم والتعاون والاهتمام المتبادل بين الزوجين، حتى تستقر الحياة الأسرية وتسودها المودة.

الأزهر الشريف الأزهر الزوجين مصطفى شلبي الأزهري

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