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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

الطماطم
الطماطم
اخبار التوك شو

طمأن حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين بشأن توافر الخضروات والفاكهة في الأسواق، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات تتعلق بحجم المعروض خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر تصدر أكثر من 9.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، بما يعكس حجم الإنتاج الزراعي وتوافر المحاصيل.

 أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

 

ولفت أبو صدام إلى أن التحركات السعرية التي تشهدها بعض السلع الزراعية خلال الفترة الحالية مؤقتة، وترتبط بفواصل العروات الزراعية والتغيرات في الفصول والظروف المناخية.

وأشار إلى أن الطماطم من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتغيرات المناخية وفواصل العروات، موضحًا أن الأسعار قد تشهد بعض التحركات خلال الفترة المقبلة لحين ظهور العروة الجديدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة، داعيًا المواطنين إلى تفهم طبيعة التغيرات الموسمية التي تؤثر على أسعار بعض المحاصيل الزراعية.
 

الطماطم أسعار الطماطم نقيب الفلاحين الفلاحين

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