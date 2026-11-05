المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل| فيديو

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية السبت المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، استعرض خلاله تفاصيل العملية «درع الجنوب»، التي نُفذت عبر ثلاث مراحل لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب، المعروفة باسم «الدهابة»، في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين الحدود الجنوبية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي المصري، وحماية ثروات البلاد ومقدراتها.

وقال المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تكثف دوريات حرس الحدود أو التشكيلات التعبوية الضمان عدم عودة العناصر الإجرامية.