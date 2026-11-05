قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما الذي يفعله هذا الزر الجديد في واتساب؟.. ميزة ذكية قد تفاجئ ملايين المستخدمين

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب، على تطوير محرر الصور من خلال إضافة أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين توسيع الصور وتحويلها إلى تنسيق رأسي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، وذلك بلمسة واحدة، مع دعم استخدامها داخل المحادثات وتحديثات الحالة.

واتساب يعزز محرر الصور بأدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كانت واتساب قد بدأت في تطوير مجموعة من أدوات تحرير الصور المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من Meta AI، ضمن محرر الرسم المدمج في التطبيق.

وتشمل هذه الأدوات إمكانية إنشاء صور جديدة اعتمادا على وصف نصي يقدمه المستخدم، والتحكم في خلفية الصور وتعديلها، إلى جانب تطبيق أنماط فنية مختلفة عليها.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير حول الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، رقم 2.26.33.2، عن خطط الشركة لإضافة أداة جديدة تسمح بتوسيع الصور باستخدام Meta AI، وهي الميزة التي بدأت الآن في الظهور ضمن إصدارات تجريبية أحدث.

أداة لإنشاء صور جديدة

كيف تعمل ميزة توسيع الصور في واتساب؟

وفقا لما رصد في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.44.8، والمتاح عبر متجر جوجل بلاي، بدأ التطبيق طرح أداة جديدة لتوسيع الصور داخل محرر الرسم، وذلك لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال فتح الصورة داخل محرر الرسم، ثم سحب واجهة التحرير إلى الأعلى للوصول إلى خيارات التعديل ضمن قسم “Edit”، حيث سيظهر خيار “Expand” المخصص لتوسيع الصورة.

وبمجرد تحديد هذا الخيار، يبدأ Meta AI في معالجة الصورة وإنشاء نسخة موسعة منها خلال ثوان، مع تحويلها إلى التنسيق الرأسي 9:16، الذي يناسب بشكل خاص نشر الصور عبر تحديثات الحالة.

وبعد انتهاء المعالجة، يمكن للمستخدم معاينة النتيجة واعتمادها، أو طلب إنشاء نسخة أخرى للحصول على نتيجة مختلفة.

كيف يوسع Meta AI الصور دون تشويه محتواها؟

لا تعتمد الميزة الجديدة على تمديد أبعاد الصورة الأصلية أو تشويه عناصرها لتناسب التنسيق الرأسي، بل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الصورة وإنشاء تفاصيل بصرية إضافية حول حوافها.

وبهذه الطريقة، ينتج Meta AI صورة أطول مع إضافة مساحات جديدة تتكامل بصريا مع المشهد الأصلي، بما يمنح الصورة أبعادا أكبر مع الحفاظ على تناسق محتواها.

وتعتمد جودة النتيجة إلى حد كبير على طبيعة الصورة الأصلية ومقدار التفاصيل والسياق البصري المتاح عند حوافها، إذ يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على إنشاء امتدادات أكثر واقعية وانسجاما مع المحتوى الأساسي.

متى لا يظهر خيار توسيع الصور؟

لن يظهر خيار Expand في جميع الصور، إذ يعرض واتساب هذه الأداة فقط عندما تكون أبعاد الصورة الأصلية مختلفة عن التنسيق المستهدف ولا تتوافق بالفعل مع النسبة المدعومة.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الصورة معدة مسبقا بنسبة 9:16، فلن تكون هناك حاجة إلى توسيعها، وبالتالي لن يظهر الخيار داخل محرر الرسم.

ويمكن للمستخدمين اختبار الميزة باستخدام صورة مربعة بنسبة 1:1، حيث يظهر خيار التوسيع عند تحرير هذا النوع من الصور، نظرا لاختلاف أبعادها عن التنسيق الرأسي المستهدف.

 

واتساب يبدأ طرح الميزة لمختبري أندرويد

بدأ واتساب إتاحة أداة توسيع الصور بالذكاء الاصطناعي لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد، ممن قاموا بتثبيت أحدث الإصدارات المتاحة عبر متجر جوجل بلاي.

واتساب محرر الصور الذكاء الاصطناعي توسيع الصور أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

الزمالك كان بيصرف أكتر من الأهلي.. إعلامي يكشف أرقاما مثيرة عن صفقات القطبين ورواتب اللاعبين

كريستيانو رونالدو

سكولاري عن اعتزال رونالدو: ستظل حاضرًا في قلبي ولن تنساك البرتغال

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد