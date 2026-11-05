ما الذي يفعله هذا الزر الجديد في واتساب؟.. ميزة ذكية قد تفاجئ ملايين المستخدمين

يعمل تطبيق واتساب، على تطوير محرر الصور من خلال إضافة أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين توسيع الصور وتحويلها إلى تنسيق رأسي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16، وذلك بلمسة واحدة، مع دعم استخدامها داخل المحادثات وتحديثات الحالة.

واتساب يعزز محرر الصور بأدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كانت واتساب قد بدأت في تطوير مجموعة من أدوات تحرير الصور المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من Meta AI، ضمن محرر الرسم المدمج في التطبيق.

وتشمل هذه الأدوات إمكانية إنشاء صور جديدة اعتمادا على وصف نصي يقدمه المستخدم، والتحكم في خلفية الصور وتعديلها، إلى جانب تطبيق أنماط فنية مختلفة عليها.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير حول الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، رقم 2.26.33.2، عن خطط الشركة لإضافة أداة جديدة تسمح بتوسيع الصور باستخدام Meta AI، وهي الميزة التي بدأت الآن في الظهور ضمن إصدارات تجريبية أحدث.

أداة لإنشاء صور جديدة

كيف تعمل ميزة توسيع الصور في واتساب؟

وفقا لما رصد في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.44.8، والمتاح عبر متجر جوجل بلاي، بدأ التطبيق طرح أداة جديدة لتوسيع الصور داخل محرر الرسم، وذلك لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال فتح الصورة داخل محرر الرسم، ثم سحب واجهة التحرير إلى الأعلى للوصول إلى خيارات التعديل ضمن قسم “Edit”، حيث سيظهر خيار “Expand” المخصص لتوسيع الصورة.

وبمجرد تحديد هذا الخيار، يبدأ Meta AI في معالجة الصورة وإنشاء نسخة موسعة منها خلال ثوان، مع تحويلها إلى التنسيق الرأسي 9:16، الذي يناسب بشكل خاص نشر الصور عبر تحديثات الحالة.

وبعد انتهاء المعالجة، يمكن للمستخدم معاينة النتيجة واعتمادها، أو طلب إنشاء نسخة أخرى للحصول على نتيجة مختلفة.

كيف يوسع Meta AI الصور دون تشويه محتواها؟

لا تعتمد الميزة الجديدة على تمديد أبعاد الصورة الأصلية أو تشويه عناصرها لتناسب التنسيق الرأسي، بل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الصورة وإنشاء تفاصيل بصرية إضافية حول حوافها.

وبهذه الطريقة، ينتج Meta AI صورة أطول مع إضافة مساحات جديدة تتكامل بصريا مع المشهد الأصلي، بما يمنح الصورة أبعادا أكبر مع الحفاظ على تناسق محتواها.

وتعتمد جودة النتيجة إلى حد كبير على طبيعة الصورة الأصلية ومقدار التفاصيل والسياق البصري المتاح عند حوافها، إذ يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على إنشاء امتدادات أكثر واقعية وانسجاما مع المحتوى الأساسي.

متى لا يظهر خيار توسيع الصور؟

لن يظهر خيار Expand في جميع الصور، إذ يعرض واتساب هذه الأداة فقط عندما تكون أبعاد الصورة الأصلية مختلفة عن التنسيق المستهدف ولا تتوافق بالفعل مع النسبة المدعومة.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الصورة معدة مسبقا بنسبة 9:16، فلن تكون هناك حاجة إلى توسيعها، وبالتالي لن يظهر الخيار داخل محرر الرسم.

ويمكن للمستخدمين اختبار الميزة باستخدام صورة مربعة بنسبة 1:1، حيث يظهر خيار التوسيع عند تحرير هذا النوع من الصور، نظرا لاختلاف أبعادها عن التنسيق الرأسي المستهدف.

واتساب يبدأ طرح الميزة لمختبري أندرويد

بدأ واتساب إتاحة أداة توسيع الصور بالذكاء الاصطناعي لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد، ممن قاموا بتثبيت أحدث الإصدارات المتاحة عبر متجر جوجل بلاي.