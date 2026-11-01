منها تثبيت الرسائل.. "واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات

أعلن تطبيق واتساب رسمياً عن إطلاق 4 ميزات جديدة ومحورية تهدف إلى إعادة تنظيم وتسهيل إدارة المحادثات الجماعية، والتي بدأت بالوصول تدريجياً لجميع المستخدمين على نظامي Android و iOS إليك تفاصيل هذه الميزات الأربع الجديدة:



• حالات مخصصة للمجموعات :

تتيح للمستخدمين نشر تحديثات حالة (صور، فيديوهات، أو نصوص) لا تظهر إلا لأعضاء مجموعة محددة فقط. يمكن لباقي أعضاء المجموعة مشاهدتها والتفاعل معها، وتختفي تلقائياً بعد مرور 24 ساعة.

تثبيت الرسائل دون مدة انتهاء:

ألغى واتساب القيود الزمنية السابقة لتثبيت الرسائل (والتي كانت تقتصر على 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يوماً). الآن، يمكنك تثبيت الرسائل المهمة في المجموعات بشكل دائم وإلى أجل غير مسمى.

فلتر جديد للإشارات والردود

: أضيف خيار جديد إلى فلاتر المحادثات يظهر عند سحب قائمة الدردشات إلى الأسفل. عند تفعيله، يعرض الفلتر فقط المجموعات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة تم الإشارة إليك فيها، أو تلقيت رداً مباشراً عليها، بما في ذلك تنبيهات الجميع باستخدام "@all".

مشاركة الرسائل السابقة مع الأعضاء الجدد

أصبح بإمكان المشرفين أو الأعضاء مشاركة الرسائل الأخيرة بأثر رجعي مع أي عضو جديد انضم بالفعل إلى المجموعة. يتم ذلك ببساطة عبر النقر على اسم العضو داخل المحادثة وتحديد الرسائل المراد إرسالها له، مع بقاء هذه الرسائل محمية بالتشفير التام.