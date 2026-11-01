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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات

إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات
إعلامي الوزراء : الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة وأسعارها ثابتة دون أي زيادات
أ ش أ

 أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن وجود عجز في الأسمدة الزراعية المدعمة وإقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعارها.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أفادت بأن الأسمدة الزراعية المدعمة متوفرة بشكل طبيعي، وأن أسعارها ثابتة عند 4500 جنيه للطن، بما يسهم في ضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، مؤكدةً عدم إقرار أي زيادات جديدة في الأسعار، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأسعار المقررة.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق ضوابط صارمة لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، من خلال تعزيز منظومة الحوكمة وتفعيل دور كارت الفلاح الذكي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحد من التلاعب في عمليات التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى توزيع أكثر من 18 مليون شيكارة أسمدة خلال الموسم الصيفي لخدمة القطاع الزراعي، موضحة أن سعر شيكارة اليوريا بلغ 290 جنيهًا شاملًا جميع التكاليف، فيما بلغ سعر شيكارة النترات 285 جنيهًا.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عجز في الأسمدة الزراعية إقرار الحكومة

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