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55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 1-11-2026، في  البنوك العاملة في مصر متراوحا الان بين بين 55.75 و55.95 جنيهًا للشراء، وبين 55.85 و56.05 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وهبط سعر صرف الدولار بأكتر من 20 قرشا خلال تعاملات اليوم الاحد، ليصل اجمالي التراجع من أعلى سعر له لنحو55 قرشا.

أعلى سعر للدولار 

وسجل أعلى سعر للدولار بين البنوك  55.95 جنيهًا للشراء و56.05 جنيهًا للبيع، وذلك  بنك الكويت الوطني.

أقل سعر لصرف الدولار 

 بلغ أقل سعر لصرف الدولار 55.75 جنيهًا للشراء و55.85 جنيهًا للبيع،  في البنك التجاري الدولي CIB والبنك العقاري المصري العربي.

 أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني: 55.95 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري والتعمير والإسكان: 55.90 جنيه للشراء، و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في  الشركة المصرفية SAIB: 55.87 جنيه للشراء، و55.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر صرف الدولار في بنوك:" قناة السويس وبنك نكست والمصرف المتحد وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل" 55.85 جنيه للشراء، و55.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري

 

ووصل سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري وقطر الوطني الأهلي 55.84 جنيه للشراء، و55.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 55.83 جنيه للشراء، و55.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي والبركة وأبوظبي الأول: 55.80 جنيه للشراء، و55.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر والتنمية الصناعية وكريدي أجريكول: 55.78 جنيه للشراء، و55.88 جنيه للبيع.

وفي بنوك :" المصري الخليجي وبنك الإسكندرية" 55.77 جنيه للشراء، و55.87 جنيه للبيع.

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