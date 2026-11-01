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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدون فتح .. معهد ناصر يجري جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمريء

الدكتور محمود سعيد
الدكتور محمود سعيد
عبدالصمد ماهر

في إنجاز طبي جديد يعكس تطور مستوى الخدمات الجراحية المتخصصة بـ معهد ناصر للبحوث والعلاج، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية والتوسع في استخدام التقنيات الجراحية الحديثة، نجح الفريق الطبي بالمعهد في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لاستئصال ورم سرطاني بالمريء، باستخدام تقنية المنظار الجراحي، دون الحاجة إلى إجراء شق جراحي استكشافي تقليدي بالبطن أو الصدر.

وتعود تفاصيل الحالة إلى استقبال المعهد لمريض من محافظة قنا، مركز نقادة، كان يعاني من سرطان المريء، حيث جرى تقييم حالته فور وصوله من خلال لجنة طبية متعددة التخصصات، ضمت تخصصات علاج الأورام وجراحة الجهاز الهضمي والمريء، لوضع الخطة العلاجية المناسبة وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وبعد استكمال التقييمات والفحوصات اللازمة، بدأ المريض في تلقي العلاج الكيميائي التحضيري قبل التدخل الجراحي (Neoadjuvant Chemotherapy)، بهدف تهيئة الحالة لإجراء الجراحة، ثم جرى حجزه بقسم الجراحة العامة بالمعهد لاستكمال مراحل العلاج والتجهيز للعملية.

واستغرقت الجراحة نحو 8 ساعات متواصلة، ونُفذت على عدة مراحل جراحية دقيقة، شملت:

أولًا: المرحلة البطنية (Abdominal Phase):


تم خلالها إجراء تحرير المعدة وتجهيزها لتكوين أنبوب معدي (Gastric Conduit) ليُستخدم بديلًا للمريء بعد استئصاله، وذلك باستخدام المنظار الجراحي من خلال فتحات صغيرة بالبطن لا يتجاوز قطر الواحدة منها 1 سم.

ثانيًا: المرحلة الصدرية (Thoracic Phase):


تم خلالها استئصال الجزء المصاب من المريء داخل التجويف الصدري باستخدام المنظار الجراحي، دون الحاجة إلى إجراء شق جراحي تقليدي بالصدر، وذلك من خلال ثلاث فتحات صغيرة لا يتجاوز قطر كل منها 1 سم.

ثالثًا: المرحلة العنقية (Cervical Phase):


تم خلالها استكمال استئصال المريء واستخراج الجزء المستأصل والورم بالكامل من خلال فتحة جراحية صغيرة بالرقبة بلغ طولها نحو 5 سم.

رابعًا: مرحلة إعادة البناء الجراحي (Reconstruction):
تم خلالها توصيل الأنبوب المعدي المُجهز مسبقًا بالجزء المتبقي من المريء، ليحل محل الجزء المستأصل، مع إعادة بناء مسار الجهاز الهضمي واستعادة استمرارية مرور الطعام.

وقد مثلت هذه الجراحة تحديًا طبيًا وجراحيًا كبيرًا، نظرًا لدقتها وتعقيد مراحلها، حيث تطلب تنفيذها مستوى عاليًا من التنسيق والتكامل بين الفرق الطبية المشاركة، بدءًا من التقييم متعدد التخصصات والعلاج التحضيري، وصولًا إلى مراحل الاستئصال وإعادة البناء الجراحي.

ويأتي هذا النجاح تأكيدًا لما يمتلكه معهد ناصر للبحوث والعلاج من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات متخصصة في مجال جراحات الأورام والجهاز الهضمي، وحرصه المستمر على تطبيق أحدث التقنيات الجراحية، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة وفقًا للمعايير الطبية الحديثة، ودعم جهود وزارة الصحة والسكان في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

معهد ناصر للبحوث والعلاج جراحة دقيقة ورم سرطاني بالمريء المنظار الجراحي فتح الصدر

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