ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي

أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد على سؤال أحد الصحفيين حول شن بلاده ضربة عسكرية جديدة ضد طهران خلال الأسبوع الحالي قائلا: “لماذا تطرح سؤالا غبيا كهذا؟ لنفترض أنني سأفعل ذلك، هل سأخبرك؟”

وتابع ترامب قوله "وإذا لم أقرر العودة إلى الحرب مع إيران، ماذا أقول"، مشيرا إلى أن هذه الأمور لا يفضل الخوض في تفاصيلها أمام الإعلام.

ترامب: نستطيع تدمير المواقع النووية في 10 دقائق

وحذر ترامب إيران خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" قائلا: "لقد دمرنا برنامجهم النووي، وبقيت منشأة أو منشأتان يمكننا التعامل معهما خلال 10 دقائق". وعندما سُئل عن احتمال استئناف الحرب هذا الأسبوع، كرر: “سؤال غبي. لنفترض أنني سأفعل ذلك، هل كنت سأخبرك؟”

إسرائيل في تأهب قصوى وتنسيق يومي مع واشنطن

وفي تقرير للقناة 12 العبرية، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش في حالة تأهب قصوى دفاعيا وهجوميا مع استمرار التنسيق اليومي مع القيادة العسكرية الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أن أي عملية جديدة ستكون مختلفة في قوتها وأهدافها، وقد تُنفذ بصورة مشتركة بعد الانتخابات الأمريكية ضمن نافذة زمنية محدودة.

وكشف التقرير أن عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت قبل نحو 10 أيام طلعة جوية حاكت هجوما على إيران، عبرت خلالها الأجواء السورية والعراقية واقتربت من الحدود الإيرانية قبل العودة.

خامنئي: رد فوري وقوي دون قيود جغرافية

في المقابل، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي عقب اجتماعه بكبار القادة العسكريين توجيهاته بالاستعداد "لرد فوري وقوي على أي تهديد من العدو، من دون قيود جغرافية".

وحذر خامنئي من أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما، فإن "إيران هي التي ستحدد متى تنتهي الحرب وتحت أي شروط".

وكشف التقرير أن نتنياهو يضغط لتنفيذ عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في مقابل ضغوط تمارسها السعودية وقطر ومصر وتركيا وباكستان لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية.