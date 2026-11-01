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لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق محافظة الجيزة.

 مناطق انقطاع المياه 

وتشتمل المناطق شارع البحر الأعظم ومتفرعاته من المنيب حتى شارع مستشفى الرمد، وشارع ربيع الجيزي ومتفرعاته.

موعد قطع المياه 

وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الأثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026.

سبب قطع المياه 

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي، وما يستلزمه ذلك من تحويل مسار خط طرد صرف صحي قطر 500 مم بمحطة صرف المانسترلي.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

المياه قطع المياه الجيزة شارع البحر الأعظم المنيب الرمد انقطاع المياه

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