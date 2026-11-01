نجاح أول جراحة نادرة ومعقدة لطفل حديث الولادة بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية إنجازاً طبياً تاريخياً ونقلة نوعية غير مسبوقة للقطاع الصحي، بعد أن نجح فريق طبي متكامل بقسم جراحات الأطفال بمستشفى زاوية الناعورة المركزي في إجراء أول جراحة دقيقة ونادرة لطفل حديث الولادة لم يتجاوز عمره أربعة أيام، كان يعاني من عيب خلقي معقد يتمثل في انكشاف المثانة للخارج.

​يأتي هذا الإنجاز تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لتوطين التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة بالمستشفيات العامة والمركزية.

​تعامل الفريق الطبي بحرفية عالية مع الحالة المرضية المعقدة للطفل؛ حيث أجرى بنجاح وفي مرحلة واحدة عدة خطوات جراحية بالغة الدقة شملت: إصلاح انكشاف المثانة بالخارج، إصلاح الإحليل الفوقي، إصلاح عظام الحوض، وتثبيت قسطرة بالحالب من الجهتين.

​استقرّت الحالة الصحية للطفل فور خروجه من غرفة العمليات، وهو يخضع حالياً للمتابعة والرعاية الطبية الدقيقة داخل قسم الحضانات بالمستشفى تحت إشراف طبي مكثف.

​أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريح له، أن هذا النجاح المتميز يعكس الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة، مثمناً دور الكفاءات الطبية، ومشيداً بالتوجه نحو تحويل مستشفى زاوية الناعورة إلى مركز إقليمي متقدم لجراحات الأطفال لخدمة أهالي المنوفية.

​قادة الكتيبة الطبية الدكتور مجدي لولح، استشاري ورئيس جراحات الأطفال بكلية طب جامعة المنوفية، بمشاركة الدكتور عبد الله ناصر (أخصائي جراحات الأطفال)، والدكتور أحمد المراكبي (أخصائي التخدير)، والدكتورة آية المنشاوي (أخصائية الأطفال وحديثي الولادة ومدير قسم الحضانات)، فضلاً عن جهود طاقم التمريض المتميز بقسمي العمليات والحضانات.

​تكللت الجهود بنجاح بفضل إشراف الدكتور جمال رشاد (مدير المستشفى) والفريق المعاون، ودعم قيادات مديرية الصحة ورموز المجتمع، لتواصل مستشفى زاوية الناعورة مسيرتها نحو تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لأطفال المحافظة.