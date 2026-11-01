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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد اليوم الحقلي لتدريب الطلاب على تقنيات زراعة الفراولة

كلية الزراعة بمشتهر
كلية الزراعة بمشتهر
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات اليوم الحقلي الذي نظمته كلية الزراعة بمشتهر، بالتعاون مع شركة  للاستثمار الزراعي، بهدف تدريب الطلاب على أحدث تقنيات زراعة وخدمة محصول الفراولة، وإكسابهم الخبرات العملية التي تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الزراعي.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتور السيد خاطر، عميد كلية الزراعة، والمهندس محمود السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق له ، ووكلاء الكلية، وأمناء الجامعة المساعدين لشئون خدمة المجتمع ، والشئون  الإدارية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وتفقد رئيس الجامعة الأنشطة التدريبية والتطبيقات العملية التي شارك فيها الطلاب، والتي تناولت أحدث الأساليب العلمية في إنتاج الفراولة، بداية من إعداد وتجهيز الأرض واختيار الشتلات المناسبة، مرورًا بنظم الري والتسميد الحديثة، وصولًا إلى أساليب مكافحة الآفات والأمراض الزراعية، وتحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بالتدريب الميداني والتطبيقي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أهمية ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة لنقل الخبرات الحديثة إلى الطلاب وصقل مهاراتهم المهنية.


وأضاف " الجيزاوي" أن الجامعة تعمل على توسيع قاعدة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الإنتاجية، بما يتيح تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات المتلاحقة في القطاع الزراعي، مؤكدا أن كلية الزراعة تمتلك من الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية ما يؤهلها للقيام بدور فاعل في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في إعداد كوادر قادرة على تبني الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل المصرية.


من جانبه، أوضح الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الزراعة، أن تنظيم اليوم الحقلي يأتي في إطار خطة الكلية للتوسع في التدريب العملي والتطبيقي، وتعريف الطلاب بأحدث التقنيات المستخدمة في زراعة المحاصيل البستانية، خاصة المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والتصديرية، وفي مقدمتها محصول الفراولة، مؤكدا حرص الكلية على بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية والبحثية.


وأكد المهندس محمود السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، حرص الشركة على القيام بدورها في دعم وتأهيل الكوادر الزراعية الشابة، من خلال نقل الخبرات العملية والتقنيات الحديثة إلى طلاب كليات الزراعة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على أحدث الممارسات الزراعية والتحديات الفعلية التي تواجه الإنتاج داخل الحقول، وسبل التعامل معها وفق أسس علمية حديثة.


وأضاف أن التعاون مع جامعة بنها وكلية الزراعة يمثل نموذجًا ناجحا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الزراعي، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم البرامج التدريبية والأنشطة التطبيقية التي تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.


وشهدت فعاليات اليوم الحقلي مشاركة وتفاعلا من الطلاب في التطبيقات الميدانية وورش العمل المتخصصة، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على أحدث التقنيات المستخدمة في زراعة وخدمة محصول الفراولة، بما يعزز خبراتهم العملية ويرفع كفاءتهم المهنية، ويؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الإنتاجي في إعداد جيل جديد من الكوادر الزراعية المؤهلة.

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