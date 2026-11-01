التحالف: عملية نوعية لتحييد مصادر حيوية للحوثيين تهدد السعودية واليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية لتحييد المصادر الحيوية المستخدمة من قبل الحوثيين لدعم مجهودهم الحربي.

وأوضح في بيان، أن ذلك يأتي ردا على استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها المتعمدة والممنهجة على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة، وثبوت استمرار تسخيرها المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية وخاصة الباليستية والطائرات المسيرة، ما يؤكد منهجيتها الإرهابية والوحشية من خلال توظيف المصادر الحيوية لخدمة أنشطتها العدائية.

عملية نوعية صباح اليوم لردع التهديد

وأوضح اللواء المالكي أنه على إثر استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر على أرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية، نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية صباح اليوم لتحييد المصادر الحيوية المستخدمة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ اعتداءاتها المتكررة والوحشية، وكذلك تهديد أمن المملكة واليمن وخطوط الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر.

التحالف يحذر الحوثيين من نتائج سلوكهم العدائي

وأكد اللواء المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية ووقف استخدام المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي، مشددا على ضرورة وقف كافة العمليات العدائية والوحشية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، وإلا فعلى الميليشيا الحوثية الإرهابية تحمل نتائج سلوكها العدائي.