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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة محتويات مزرعة دواجن في الأقصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض محتويات مزرعة الدواجن الخاصة به بالأقصر.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك مزرعة دواجن – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) ، وبسؤاله أقر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض محتويات مزرعة الدواجن الخاصة به.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية " مقيم بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزته "فرد خرطوش" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 20 أكتوبر المنقضى ، وقيامه بإخفاء المسروقات لدى عميل "سىء النية" (تاجر خردة - مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مـزرعـة الـدواجــن

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