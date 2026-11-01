مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في 3 حوادث إطلاق نار بمدينة دالاس الأمريكية

قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 15 آخرون، في ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة ، شهدتها منطقة «ديب إيلوم» بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، بالتزامن مع احتفالات عيد الهالوين.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن حوادث إطلاق النار وقعت في مواقع متفرقة بالمنطقة الترفيهية، التي شهدت تجمعات وأعدادًا كبيرة من المحتفلين بعيد الهالوين، فيما أكدت الشرطة مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال رئيس شرطة دالاس، دانيال كومو، إن المحققين لا يزالون يعملون على تحديد ملابسات الحوادث، والتأكد مما إذا كانت وقائع إطلاق النار الثلاث مرتبطة ببعضها أم أنها حوادث منفصلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة إلقاء القبض على شخص واحد على الأقل على خلفية إحدى الوقائع، ويجري استجوابه إلى جانب عدد من الشهود، دون الكشف عن هويته أو تحديد الدافع وراء إطلاق النار.

وأغلقت الشرطة أجزاء من منطقة «ديب إيلوم» خلال عمليات التحقيق، كما دعت المواطنين إلى تقديم أي تسجيلات مصورة أو صور قد تساعد في تحديد المسؤولين عن الحوادث.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الوقائع وتحديد المسؤوليات، في حين لم تعلن السلطات حتى الآن أسماء الضحايا.