النيابة الإدارية تشرف على انتخابات حزب الوفد بالقاهرة والنادي الأوليمبي بالإسكندرية

اضطلع أعضاء النيابة الإدارية ، بالإشراف على عمليتين انتخابيتين شهدتهما محافظتا القاهرة والإسكندرية، في تجربة عكست كفاءة التنظيم، ودقة الإجراءات، وسرعة إعلان النتائج.

جاء ذلك في إطار دورها الوطني والقضائي في ترسيخ نزاهة العملية الانتخابية، وتأكيدًا لريادتها في مجال تطبيق آليات التصويت الإلكتروني.

الإشراف على انتخابات حزب الوفد

ففي محافظة القاهرة، تولّى أعضاء النيابة الإدارية الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتارية الهيئة الوفدية، والتصويت على تعديل لائحة الحزب، وذلك من خلال (٣٠) لجنة انتخابية. وفي ذات التوقيت وبمحافظة الإسكندرية، اضطلع أعضاء النيابة الإدارية بالإشراف على انتخاب مجلس إدارة النادي الأوليمبي وذلك من خلال (٢٣) لجنة انتخابية.

مجريات العمليتين الانتخابيتين

هذا وقد أجريت العمليتين الانتخابيتين باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، ومن خلال تجهيز كافة اللجان الانتخابية بكلا الجهتين بجهازي حاسب آلي لكل لجنة؛ حرصًا على ضمان سرعة عملية التصويت وتقليل التزاحم ووقت الانتظار للناخبين، بما أتاح إجراء عملية التصويت في سهولة ويسر، وضمن منظومة تقنية تكفل انسيابية الإجراءات ودقتها.

وقد شهدت أعمال الإشراف مشاركةً فاعلةً من عضوات النيابة الإدارية، تأكيدًا لحرص المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، على دعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل القضائي والوطني، وإبراز دورها الفاعل في أداء الرسالة المؤسسية.

وقد أسفرت هذه المنظومة عن إعلان النتائج فور إغلاق باب التصويت، دون إبطاء، في تجسيد عملي لما يوفره التصويت الإلكتروني من سرعة في إتمام عمليات الفرز، ودقة في استخراج النتائج، وشفافية في الإجراءات، بما يعزز الثقة في سلامة العملية الانتخابية ومخرجاتها.

ويأتي هذا الأداء امتدادًا لمسيرة النيابة الإدارية الرائدة في إرساء وتعميم منظومة التصويت الإلكتروني، باعتبارها صاحبة السبق في تطبيق هذه التجربة وتطوير آلياتها، والتي أثبتت نجاحها وتنامي فاعليتها عامًا تلو الآخر، مستندةً إلى ما راكمه أعضاؤها من خبرات قضائية وتقنية، وإلى حرصهم الدائم على توظيف مستحدثات التكنولوجيا في خدمة العمل المؤسسي، وصون ضمانات النزاهة والحياد، وإحكام إجراءات العملية الانتخابية.

وتؤكد النيابة الإدارية، من خلال هذه الجهود، استمرار اضطلاعها بدورها الفاعل في دعم مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المؤسسات والجهات الراغبة في تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني، بما يسهم في تطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وإرساء نموذج انتخابي حديث يجمع بين الكفاءة التقنية والضمانات الإجرائية.