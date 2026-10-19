النيابة الإدارية تنعى نائب رئيس الهيئة مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

نعت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسها، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومستشاري الهيئة وجهازها الإداري، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوبٍ يعتصرها الألم لفقد قامةٍ قضائيةٍ جليلة بوفاة المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي وافته المنية بعد رحلةٍ مع المرض، تاركًا وراءه سيرةً قضائيةً مشرفةً ومسيرةً حافلةً بالعطاء والعمل المخلص في محراب العدالة.

لقد كان الفقيد، طوال مسيرته بالنيابة الإدارية، مثالًا للقاضي الذي أدرك عِظَم الرسالة التي يحملها، فكرَّس جهده لأداء واجبه القضائي، واضطلع بمسؤولياته بكل إخلاصٍ وتفانٍ، وأسهم بما امتلكه من خبرةٍ وكفاءةٍ في أداء رسالة النيابة الإدارية، وترسيخ قيم النزاهة وسيادة القانون وصون المال العام، تاركًا أثرًا طيبًا في نفوس زملائه وكل من جمعته به ميادين العمل القضائي.

وإذ تنعى رئيسة الهيئة هذه القامة القضائية التي افتقدتها أسرة النيابة الإدارية، فإنها تستشعر بالغ الأسى لفراق زميلٍ عزيزٍ ورفيقٍ في مسيرة العمل القضائي، وتؤكد أن رحيل الرموز الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العدالة يخلِّف فراغًا لا تملؤه الكلمات، غير أن ما يتركونه من سيرةٍ طيبةٍ وعطاءٍ مخلص يظل شاهدًا على إخلاصهم، وذكرى باقيةً في وجدان زملائهم.

وتتقدم المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى زملائه ومحبيه، داعيةً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنحهم القوة والعزاء في هذا المصاب الأليم، وأن تبقى ذكراه العطرة وما قدَّمه من عطاءٍ مخلصٍ نبراسًا يُستضاء به في مواصلة رسالة العدالة.