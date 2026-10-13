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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل حلف اليمين اليوم.. التزامات حددتها النيابة الإدارية على المعاونين الجدد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

حددت هيئة النيابة الإدارية عددًا من الالتزامات والتعليمات الواجب اتباعها من جانب معاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026، وذلك استعدادًا لأداء اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

https://www.elbalad.news/7139281

التزامات معاوني النيابة الإدارية الجدد

وجاءت أبرز التعليمات والالتزامات التي حددتها الهيئة على النحو التالي:

1. موعد التجمع: الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

2. مكان التجمع: أمام مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بشارع التسعين الشمالي.

3. وسيلة الانتقال: التحرك إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة بالحافلات المخصصة من الهيئة، وعدم التوجه إلى مقر أداء اليمين بشكل منفرد.

4. الزي الرسمي: الالتزام بارتداء حلة كاملة سوداء، وقميص أبيض، ورابطة عنق داكنة.

5. الوشاح القضائي: ضرورة ارتداء الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية خلال مراسم أداء اليمين القانونية.

6. بطاقة الرقم القومي: إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، والالتزام بالمستندات المطلوبة.

7. الالتزام بالمواعيد: عدم التأخر عن موعد التجمع المحدد أو التخلف عنه تحت أي ظرف، وفقًا للتعليمات المعلنة.

وشددت الأمانة العامة للنيابة الإدارية على ضرورة التقيد الكامل بالتعليمات المنظمة لمراسم أداء اليمين، لضمان انتظام الإجراءات الخاصة باستقبال المعاونين الجدد وانتقالهم إلى مقر وزارة العدل.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية معاوني النيابة الإدارية الجدد قرار جمهوري أداء اليمين القانونية

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