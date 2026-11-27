أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة العامة للتمريض ستتقدم غدًا ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بوقف عرض مسلسل عنبر موت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على العمل، مؤكدة عزم النقابة مقاضاتهم لما تضمنه المسلسل من إساءة لمهنة التمريض وتشويه لصورة العاملين بها، وهو ما أثار حالة واسعة من الاستياء والغضب بين قطاع كبير من أطقم التمريض.

وشددت نقيب عام التمريض على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عمل فني يتعمد تقديم صورة مسيئة للممرضين والممرضات أو ينتقص من كرامتهم ومكانتهم المهنية والإنسانية، مؤكدة أن حرية الإبداع لا تعني الإساءة إلى مهنة بأكملها أو اختزال آلاف العاملين بها في نماذج سلبية لا تعبر عن واقعهم ولا عن رسالتهم الإنسانية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن اختيار نموذج سيئ وتقديمه باعتباره صورة لمهنة التمريض يمثل واقعا مضللا لآلاف النماذج المشرفة التي تعمل ليلًا ونهارًا، وتفني حياتها في رعاية المرضى، وتتحمل ضغوطًا نفسية ومهنية هائلة، وتقدم تضحيات يومية لإنقاذ الأرواح وتخفيف آلام المرضى، مؤكدة أن هناك آلاف القصص الإنسانية والمواقف البطولية داخل المستشفيات تستحق أن تكون مادة للأعمال الدرامية، بدلًا من تصدير صور مسيئة تضر بسمعة المهنة والعاملين بها.

بلاغ للنائب العام ضد عنبر موت

وناشدت الدكتورة كوثر محمود، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحماية الأطقم الطبية والتمريضية من الإساءة المتعمدة فى الدراما، كما طالبت القائمين على صناعة الإعلام فى مصر بالتركيز على النماذج الإيجابية للتمريض في الأعمال الدرامية، بما يعكس دورهم الحقيقي وتضحياتهم في خدمة المواطنين، ويحفظ كرامة أصحاب المهن الطبية ويعزز ثقة المجتمع فيهم.

وأضافت أن عرض المسلسل يأتي في توقيت شهدت فيه مصر حادث حريق الوراق الأليم، الذي سطرت خلاله الأطقم التمريضية والطبية والإسعافية ملحمة إنسانية في التعامل مع المصابين وإنقاذ الأرواح، في مشهد يعكس حقيقة الدور الذي يؤديه هؤلاء الجنود في صمت، إلى جانب ما يقدمونه يوميًا من جهود وتضحيات داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ والرعايات المركزة.

وأكدت نقيب عام التمريض، أن تشويه الصورة الذهنية للتمريض في الدراما لا يتوقف أثره عند العاملين بالمهنة، بل يمتد إلى ثقة المجتمع في مقدمي الخدمة الصحية، ويؤثر سلبًا على مكانة مهنة تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن النقابة طالبت مرارًا بضرورة تقديم صورة واقعية ومنصفة للأطقم الطبية والتمريضية في الأعمال الفنية والإعلامية.

وأكدت نقيب عام التمريض أن النقابة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة للتصدي لأي إساءة تطال المهنة أو أبناءها، وأن كرامة الممرضين والممرضات وصورتهم أمام المجتمع خط أحمر، ولن تقبل النقابة أن تكون تضحياتهم اليومية محل تجاهل، بينما تُصدَّر للمجتمع نماذج درامية مسيئة لا تمثلهم.