علق الفنان صلاح عبدالله على منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن التبرع لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موجهاً له رسالة دعا خلالها إلى إنهاء الخلافات وسوء الفهم بينه وبين المصريين.

وشارك صلاح عبدالله منشور تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «حفزوا الناس تعمل خير وتساعد وتبادر».

وأضاف الفنان: «شيرت المنشور لقناعتي بصدق وصحة كل ما جاء فيه، ويعلم الله إنه ليس لي أي مصلحة مع أبوناصر، ويشهد على ذلك كل المقربين مني، لأنني اعتذرت بكل الحب والتقدير لكل الدعوات الكريمة للمشاركة في فعاليات موسم الرياض لظروفي الخاصة».

ووجه صلاح عبدالله رسالة مباشرة إلى تركي آل الشيخ، قائلاً: «رسالتي للمستشار لنجعلها بداية لإنهاء أي خلاف وأي سوء فهم بينك وبين المصريين الحقيقيين، وربنا يهدينا جميعاً لما فيه الخير والصواب».

وكان تركي آل الشيخ قد نشر رسالة دعا خلالها إلى تشجيع التبرعات ومساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق دائري الوراق، منتقداً الهجوم على المتبرعين والتشكيك في دوافعهم، ومطالباً بالدعاء لهم بدلاً من توجيه الانتقادات .