تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة 27 نوفمبر 2026، أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يميل الطقس إلى الحرارة على جنوب الصعيد، ويصبح مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في عدد من المناطق.

وتتضمن توقعات الطقس غدا ظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، مع استمرار تكون السحب في عدد من المناطق.



حالة الطقس غدا الجمعة 27 نوفمبر 2026

تشهد البلاد غدا أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب المناطق.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار الظواهر الجوية المرتبطة بفترة نهاية الخريف، والتي تشمل الشبورة المائية الصباحية، وفرص سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، بالإضافة إلى ظهور السحب على مناطق متفرقة من البلاد.

شبورة كثيفة غدا الجمعة على الطرق.. والأرصاد تحذر

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالشبورة المائية:

الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وتؤدي الشبورة المائية في بعض الأحيان إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الصباحية الأولى.

فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة 27 نوفمبر

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، وقد يصاحب هذه السحب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% على بعض المناطق.

وتظل فرص الأمطار محدودة، مع استمرار التغيرات الجوية التي تتسم بها الفترة الحالية، وتفاوت تأثيرها من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوقعات الجوية.



درجات الحرارة غدا الجمعة في المحافظات

أعلنت توقعات درجات الحرارة غدا الجمعة 27 نوفمبر 2026، عن تسجيل مستويات متفاوتة بين المحافظات، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن كالتالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة. الإسكندرية: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة.

العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة. الإسماعيلية: العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة.

العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة. مطروح: العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة. شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة. أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 18 درجة.

وتسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة والصغرى 14 درجة، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 33 درجة، وتبلغ 30 درجة في شرم الشيخ، ما يعكس استمرار التباين الحراري بين شمال البلاد وجنوبها.

نصائح مهمة للتعامل مع طقس الجمعة

مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وانخفاض درجات الحرارة ليلا، ينصح بالانتباه إلى التغيرات الجوية واتباع الاحتياطات اللازمة، خاصة أثناء السفر والتنقل بين المحافظات.

ومن أبرز النصائح خلال طقس غدا: