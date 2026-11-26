في لحظات الخطر، تظهر معادن الناس الحقيقية، وتسقط كل الأقنعة والادعاءات؛ هناك من يولي الأدبار لينجو بنفسه، وهناك من يقف في منتصف الطريق المظلم، يلوّح بيديه في وجه الموت القادم بسرعة جنونية، لا يملك سوى قلبه وشهامته ليمنع وقوع كارثة أكبر.

هكذا فعلها أبطال حادث "دائري الوراق".. شابان لم تمنحهما الأقدار فرصة للتفكير في حسابات الربح والخسارة، أو في خطورة النيران المشتعلة والوقود المتسرب، أدركا بفطرتهما النقية أن مئات الأرواح فوق الطريق السريع، وآلافا غيرهم أسفله، باتوا على بعد ثوانٍ من فاجعة محققة.. وقفا كحائط صد بشري في العتمة، يحذران السيارات المندفعة، ويسابقان الزمن لانتشال العالقين من قلب الجحيم، ولنجاة الآخرين، في مشهد يلخص معنى التضحية الحقيقية.

شرارة أيقظت معدن هذا الشعب الأصيل في كل شارع وبيت

ولم تكن هذه البطولة الفردية استثناء، بل كانت الشرارة التي أيقظت معدن هذا الشعب الأصيل في كل شارع وبيت. فما إن وقع الحادث، حتى تحولت المناطق المحيطة بالمستشفيات إلى ملحمة إنسانية مهيبة؛ طوابير ممتدة من المصريين يتدافعون للتبرع بدمائهم، لا يسألون عن هوية المصاب أو انتمائه، بل يتسابقون لإنقاذ روح.

وفي الفضاء الرقمي، تجلت صورة أخرى من التكافل والتعاون، حين تدفقت التحويلات المالية والمساعدات لأسر الضحايا والمصابين بكثافة فاقت التوقعات، ليثبت المصريون أنهم عائلة واحدة تتكاتف تلقائيا كلما اشتد البلاء.

هذا المشهد المهيب يضع حدا لكل الأصوات التي اعتادت جلد الذات، أو استسهال اتهام المواطن البسيط بالإهمال وتراجع القيم. فالمصري الذي يُتهم أحيانا بالتقصير وسط ضغوط الحياة القاسية، هو ذاته البطل الذي يلقي بنفسه في النار لينقذ غريبا، وهو ذاته الذي يتقاسم لقمته ودمه وماله مع منكوب لا يعرفه.

"الجدعنة" عقيدة راسخة في جينات المصريين

في مصر، قد تتغير الظروف، وقد تثقل الأعباء كاهل الناس، لكن تظل "الجدعنة" عقيدة راسخة في الجينات، وتبقى الشهامة هي القانون غير المكتوب الذي يحكم هذا الشعب في أوقات الشدة.. شعب يثبت في كل محنة أنه أعظم من كل التحديات، وأن أصالته هي الحصن الحقيقي الذي يحمي هذا الوطن.