كشفت وسائل إعلام عربية، عن تحسن الحالة الصحية للفنان ماجد المهندس، ومغادرته المستشفى بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية.

وقال الشاعر فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس، إن الفنان غادر المستشفى بعد تحسن حالته، موضحًا أنه أجرى قسطرة قلبية تكللت بالنجاح، فيما يواصل متابعة حالته مع الفريق الطبي؛ للتأكد من استكمال مراحل التعافي.

حالة ماجد المهندس

طمأن المخرج والمنتج فؤاد مفلح جمهور الفنان العراقي ماجد المهندس على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.

ونشر فؤاد مفلح صورة لماجد المهندس من داخل المستشفى، في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية قسطرة طارئة وتركيب دعامات، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وعلق فؤاد مفلح على الصورة ـ التي نشرها عبر حسابه على موقع «إنستجرام»-،: «الله يشفيك يا روح الروح ويقومك بالسلامة يا رب، ويردّك لنا بأتم الصحة والعافية، وما نشوف فيك مكروه يا أغلى الغاليين، دعواتكم الصادقة لأخويا وسندي البرنس ماجد المهندس».