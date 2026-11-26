حقق فيلم "ليلة باظت خالص" انطلاقة قوية في دور العرض السينمائي، بعدما جمع إيرادات بلغت 2 مليون و746 ألفًا و645 جنيهًا في أول أيام عرضه، بعد بيع 17 ألفًا و143 تذكرة، ليستحوذ على 30.93% من إيرادات شباك التذاكر.

قصة فيلم ليلة باظت خالص

وتدور أحداث فيلم «ليلة باظت خالص» في إطار اجتماعي كوميدي معاصر، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مجموعة من المفارقات الساخنة والمواقف غير التقليدية التي تعد الجمهور بتجربة سينمائية مختلفة.

أبطال فيلم ليلة باظت خالص

فيلم ليلة باظت خالص من بطولة أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي وتارا عماد، ومن إنتاج مصطفى الفرماوي، وبروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز، والعمل من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، الذي يتولى إخراج العمل أيضًا.