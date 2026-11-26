يعود سامي قمصان إلى النادي الأهلي من جديد، ولكن هذه المرة من مقعد المدير الفني، بعدما أنهى تجربته مع المقاولون العرب، ليبدأ تحديًا جديدًا داخل القلعة الحمراء، في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات وحصد البطولات.

كشف حساب سامي قمصان.. رجل المرحلة الذهبية مع كولر يعود لقيادة الأهلي

ويمتلك قمصان خبرات كبيرة داخل الأهلي، بعدما كان أحد أفراد الجهاز الفني خلال الفترة الذهبية للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية، حيث ساهم ضمن الجهاز الفني في صناعة واحدة من أبرز الفترات في تاريخ النادي الحديث.

وخلال فترة كولر مع الأهلي، حصد الفريق 11 بطولة، بواقع لقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقبين للدوري المصري، ولقبين لكأس مصر، و4 ألقاب للسوبر المصري، إلى جانب كأس القارات الثلاث.

وعلى مستوى تجربته الأخيرة، تولى سامي قمصان القيادة الفنية للمقاولون العرب في أكتوبر 2025، وقاد الفريق في 45 مباراة بمختلف البطولات، قبل رحيله لتولي المسؤولية الفنية للأهلي.

وحقق المقاولون العرب تحت قيادته 16 انتصارًا، مقابل 19 تعادلًا، بينما تلقى 10 هزائم، وهي أرقام تعكس طبيعة تجربته مع ذئاب الجبل، التي نجح خلالها في قيادة الفريق للبقاء بالدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويبقى التحدي الأكبر أمام قمصان هو إثبات قدراته كمدير فني صاحب قرار، وليس مجرد عنصر داخل جهاز فني ناجح، خاصة أن جماهير الأهلي تنتظر عودة الفريق إلى منصات التتويج، وهو ما يضعه أمام اختبار صعب منذ اللحظة الأولى.