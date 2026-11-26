​تعيش قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية حالة من القلق والترقب الشديدين، إثر انقطاع الاتصال بأحد أبنائها، تامر عبدالسلام، منذ وقوع حادث الحريق الذي شهده الطريق الدائري يوم أمس.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أسرة تامر عبدالسلام اتصالاً هاتفياً منه أثناء عودته إلى منزله، أفاد خلاله بتواجده على الطريق الدائري، وذلك بالتزامن مع توقيت اندلاع الحريق. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخباره تماماً وفُقد الاتصال به، دون التوصل إلى أي معلومات مؤكدة حول مصيره أو مكان تواجده.

​وتكثف أسرته وأهالي قرية تلوانة جهود البحث في كافة المستشفيات ومحيط موقع الحادث، وسط حالة من الحزن والقلق البالغ الذي يخيّم على أهالي القرية، نظراً لما يتمتع به المفقود من سيرة طيبة وسمعة حسنة بين الجميع.

تناشد أسرة تامر عبدالسلام وأهالي قرية تلوانة الجهات الأمنية والطبية المختصة، وجميع المواطنين ومرتادي الطريق الدائري أو المتواجدين بالمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، سرعة الإدلاء بأي معلومات قد تساهم في الوصول إليه وطمأنة أسرته.