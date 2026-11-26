تضم قائمة أسعار السجائر اليوم في الأسواق المصرية مجموعة متنوعة من السجائر المحلية والأجنبية، إلى جانب منتجات التبغ المسخن، التي يتابع المستهلكون أسعارها داخل الأكشاك ومحلات البيع بالتجزئة. وتبدأ أسعار عدد من أنواع السجائر المحلية من 48 جنيهًا، بينما تصل أسعار بعض الأنواع الأجنبية إلى 121 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة في القائمة.

وتشمل القائمة أسعار سجائر كليوباترا ومونديال وبوسطن وبلومنت وماتوسيان وتارجت وتايم، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السجائر الأجنبية، مثل ميريت ومارلبورو وإل آند إم ووينستون وكاميل ودافيدوف، فضلًا عن أسعار منتجات التبغ المسخن هيتس وتيريا.

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ما أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر؟

تضم قائمة السجائر المحلية عددًا من الأنواع التي يبلغ سعرها 48 جنيهًا، إلى جانب سجائر تايم التي يبلغ سعرها 58 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة.

وجاءت أسعار السجائر المحلية في القائمة على النحو الآتي:

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

سعر سجائر مونديال أحمر: 48 جنيهًا.

سعر سجائر مونديال أصفر: 48 جنيهًا.

سعر سجائر مونديال سيلفر: 48 جنيهًا.

سعر سجائر مونديال سويتش: 48 جنيهًا.

سعر سجائر بوسطن: 48 جنيهًا.

سعر سجائر بلومنت: 48 جنيهًا.

سعر سجائر ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

سعر سجائر تارجت: 48 جنيهًا.

سعر سجائر تايم: 58 جنيهًا.

وتتيح هذه القائمة للمستهلكين الاطلاع على أسعار مجموعة من أشهر أنواع السجائر المحلية، ومقارنة الأسعار الواردة لكل نوع قبل الشراء من منافذ البيع المختلفة.

كم يبلغ سعر السجائر الأجنبية اليوم؟

تشمل قائمة أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر عددًا من العلامات التجارية، من بينها ميريت ومارلبورو ومارلبورو كرافتد وإل آند إم ووينستون وكاميل ودافيدوف.

وتختلف الأسعار بحسب النوع والعلامة التجارية، وجاءت الأسعار الواردة في القائمة على النحو الآتي:

سعر سجائر ميريت: 121 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو: 109 جنيهات.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا.

سعر سجائر إل آند إم: 88 جنيهًا.

سعر سجائر وينستون أحمر: 73 جنيهًا.

سعر سجائر وينستون أزرق: 73 جنيهًا.

سعر سجائر وينستون كاستر: 73 جنيهًا.

سعر سجائر وينستون أكسيد: 75 جنيهًا.

سعر سجائر وينستون ريزيرف: 77 جنيهًا.

سعر سجائر كاميل أصفر: 82 جنيهًا.

سعر سجائر كاميل أزرق: 82 جنيهًا.

سعر سجائر كاميل أكتيفيت: 82 جنيهًا.

سعر سجائر دافيدوف: 109 جنيهات.

وتوضح القائمة تفاوت أسعار السجائر الأجنبية بين الأنواع المختلفة، إذ يبلغ سعر سجائر ميريت 121 جنيهًا، بينما يبلغ سعر مارلبورو ودافيدوف 109 جنيهات، وفقًا للأسعار المذكورة.

ما أسعار التبغ المسخن اليوم؟

تضم قائمة أسعار منتجات التبغ المسخن اليوم في الأسواق المصرية منتجات هيتس وتيريا، بما في ذلك تيريا كبسولات، وجاءت الأسعار الواردة على النحو الآتي:

سعر تبغ هيتس: 69 جنيهًا.

سعر تبغ تيريا: 88 جنيهًا.

سعر تبغ تيريا كبسولات: 93 جنيهًا.

وتشمل هذه القائمة ثلاثة منتجات من التبغ المسخن، مع اختلاف السعر بين تبغ هيتس وتيريا وتيريا كبسولات.

كيف يمكن للمستهلك معرفة أسعار السجائر قبل الشراء؟

يمكن للمستهلك متابعة قوائم أسعار السجائر المحلية والأجنبية ومنتجات التبغ المسخن، ومقارنة السعر المعلن للنوع المطلوب بالسعر المعروض داخل الأكشاك ومحلات البيع بالتجزئة.

وتضم القائمة الواردة أسعارًا لمجموعة من العلامات التجارية والأنواع المختلفة، بما يساعد على التعرف على السعر المذكور لكل منتج بصورة مباشرة.