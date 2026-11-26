جددت فتاة تُدعى هنا تامر استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة المواطنين بمساعدتها في العثور على والدها، تامر عبدالسلام عبدالحكيم فوده، الذي انقطع الاتصال به عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مؤكدة أنه لم يكن من بين الموجودين في مستشفى إمبابة العام، رغم تداول معلومات تفيد بنقله إليها.

حادث الوراق

ونشرت هنا تامر استغاثة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أوضحت خلالها أن أسرتها توجهت إلى مستشفى إمبابة العام للتأكد من وجود والدها، بعدما تلقت معلومات تفيد بأنه موجود هناك، إلا أنهم لم يعثروا عليه.

وكتبت في منشورها: «يا جماعة بعد إذنكوا الناس اللي بتقول إنه في مستشفى إمبابة العام، هو مش موجود فيها، أهلي راحوا وهو مش موجود، فاللي متأكد فعلًا ويعرف حد جوه المستشفى هو اللي يكلمني».

وأضافت: «أقسم بالله يا جماعة هو مش موجود في مستشفى إمبابة العام، والله العظيم، بلاش لعب في أعصاب الواحد»، معبرة عن حالة القلق التي تعيشها أسرتها في ظل استمرار غياب والدها وعدم تمكنهم من الوصول إليه.

وكانت هنا تامر قد أطلقت استغاثة سابقة، كشفت خلالها أن والدها كان في طريق عودته عبر الطريق الدائري، ويرتدي جاكيت بامب أسود وبنطلون جينز، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من التواصل معه قبل وقوع الحادث، لكنه لم يعد يجيب على هاتفه الذي أصبح مغلقًا منذ ذلك الحين.

وناشدت الفتاة المواطنين، وكل من لديه معلومات مؤكدة عن والدها أو شاهده عقب الحادث، مساعدتها في الوصول إليه والتواصل معها عبر الرسائل الخاصة، حتى تتمكن الأسرة من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان وجوده.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه وتحديد أسباب الحريق.