نعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربة عن حزنها الشديد جراء الحادث الأليم الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وزيرة التضامن الاجتماعي عن حادث الوراق

وكتبت مايا مرسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يوم ثقيل وحزين على مصر كلها، والقلوب تعتصر ألمًا قبل أن تدمع العيون. أرواح بريئة غادرتنا في لحظة، وبيوتٌ انطفأ نورها فجأة، وأحلامٌ توقفت وسط فاجعة تفوق طاقة الكلمات».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: «اللهم تقبّل ضحايا هذا الحريق الأليم في عداد الشهداء، واجعل قبورهم روضةً من رياض الجنة، وتغمّدهم بواسع رحمتك ومغفرتك. اللهم اربط على قلوب أمهاتهم وآبائهم وذويهم، وأنزل عليهم الصبر والسكينة، واشفِ كل مصابٍ شفاءً لا يغادر سقمًا».

وأكدت مايا مرسي أن الوزارة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، مشددة على أن دورها لن يقتصر على صرف التعويضات فقط، وإنما سيمتد لتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية والمعيشية للأسر المتضررة.

وأوضحت أن فرق وزارة التضامن الاجتماعي مستنفرة لمتابعة أوضاع كل أسرة عن قرب، والعمل على تلبية احتياجاتها، مؤكدة عدم ترك الأسر المتضررة وحدها في هذه المحنة، وتقديم الدعم اللازم لها حتى تتجاوز آثار الفاجعة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالتها بتقديم خالص العزاء لمصر وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.