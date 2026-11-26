ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين بسرقة متعلقات ضحايا حادث حريق دائري الوراق، وذلك في إطار جهود كشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين في استغلال الحادث للاستيلاء على ممتلكات الضحايا.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا حالة الارتباك التي أعقبت اندلاع الحريق، وانشغال المواطنين وأجهزة الإنقاذ بالتعامل مع تداعيات الحادث، للاستيلاء على متعلقات خاصة بضحايا الحريق وقطع خردة من السيارات المتفحمة.

وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهمين وتقييدهم حتى تم تسليمهم لرجال الشرطة، والتحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كافة ملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.