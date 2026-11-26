أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء إطلاق «دليل جودة الحياة للنشء والشباب المصري»، وذلك ضمن مخرجات مشروع «بناء الشخصية المصرية»، الذي يستهدف دعم بناء الإنسان المصري داخل المؤسسات التعليمية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وذلك في إطار توجه الدولة المصرية، نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق دليل جودة الحياة للنشء والشباب المصري يعكس توجه الصندوق نحو ترجمة الرؤية الوطنية لبناء الإنسان إلى برامج وأدوات تنفيذية قابلة للتطبيق داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مشيرة إلى أن بناء الشخصية المصرية لا يقتصر على تطوير المعارف والمهارات التعليمية، وإنما يمتد إلى الاهتمام المتكامل بالجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والسلوكية، بما يسهم في إعداد أجيال تتمتع بالتوازن والوعي والقدرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.



وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الدليل يمثل إطارًا مرجعيًا وتطبيقيًا يستهدف إحداث تحول في فلسفة التعامل مع جودة حياة النشء والشباب، من نمط إدارة الأزمات والاستجابة العلاجية بعد وقوع المشكلات، إلى تبني منظومة الوقاية المبكرة والاستثمار في الصلابة النفسية والرفاهية الشاملة، بما يعزز قدرة الاسرة والنشء والشباب وكذلك المؤسسات التعليمية والاجتماعية على اكتشاف التحديات والتعامل معها بصورة استباقية، ويوفر بيئات آمنة ومحفزة للنمو والتعلم.

وأوضحت «شرف» أن الدليل يستهدف المراحل العمرية والتعليمية المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، ويقدم تصورًا متكاملًا لجودة الحياة من خلال مجموعة من الأبعاد المترابطة، تشمل الصحة والرفاهية البدنية، والصحة النفسية والانفعالية، والرفاهية الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، والرفاهية العقلية والمعرفية، والرفاهية الأكاديمية والتعليمية، والرفاهية الرقمية.



وأشارت الأمين العام إلى أن إعداد الدليل استند إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والأطر المرجعية الدولية في مجال جودة الحياة والرفاهية، ومن بينها الأطر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية وتوظيفها في إطار وطني يراعي طبيعة المجتمع المصري واحتياجات النشء والشباب.



وأضافت أن الدليل يتكون من ثمانية أقسام، تتناول الحاجة إلى الدليل وجهود الدولة المصرية في تعزيز جودة الحياة، والإطار النظري والخبرات الدولية، والأطر المرجعية للمنظمات الدولية، وصولًا إلى إطار مرجعي وطني مقترح وأدلة تطبيقية للمراحل العمرية المختلفة، ومنظومة للقياس والمتابعة والتحسين، مؤكدة أن أهمية الدليل تتمثل كذلك في كونه لا يكتفي بتحديد المفاهيم والمعايير، وإنما يدعم المؤسسات التعليمية في تحويلها إلى ممارسات عملية، من خلال أدوات تساعد على متابعة مؤشرات جودة الحياة، ورصد الاحتياجات والتحديات، وتحديد التدخلات المناسبة، بما يعزز قدرة المؤسسات على توفير الرعاية المتكاملة للنشء والشباب.



ولفتت «شرف» إلى أن مشروع بناء الشخصية المصرية يمثل إطارًا وطنيًا طموحًا لإحداث تحول نوعي في منظومة التنشئة الوطنية، من خلال مجموعة من البرامج المتكاملة التي تستهدف ترسيخ منظومة القيم المصرية، وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتنمية الوعي والقدرات والمهارات الحياتية، ومواجهة التحديات المعاصرة التي يتعرض لها الأطفال والشباب، وفي مقدمتها مظاهر الاغتراب النفسي والهوية، والتنمر والعنف، والتحديات المرتبطة بالفجوة الرقمية وضغوط التحول التكنولوجي.



وأوضحت أن المشروع يتضمن، إلى جانب دليل جودة الحياة، برامج «القيم.. جذوري تمتد إلى الغد»، وسلسلة فيديوهات «قدوة» التي توثق نماذج وشخصيات مصرية ملهمة، وسلسلة «منظور» التي تستهدف تصحيح المفاهيم وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف والتنوع، بما يحقق التكامل بين بناء الوعي وترسيخ القيم وتحسين جودة حياة النشء والشباب.



واختتمت د. رشا سعد شرف، بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يبدأ بالاستثمار الواعي في النشء والشباب، وتوفير بيئة تعليمية ومجتمعية تتيح لهم النمو الآمن والمتوازن، وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، مشددة على حرص صندوق تطوير التعليم على تطوير مشروعات نوعية تتكامل مع توجهات الدولة المصرية ومستهدفات رؤية مصر 2030، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.



من جانبها أكدت د. نهلة سيد حسن، رئيس فريق إعداد الدليل ومدير المكتب الفني لصندوق تطوير التعليم، أن إعداد دليل جودة الحياة للنشء والشباب المصري استند إلى منهجية علمية متكاملة، جمعت بين دراسة أفضل الأطر والممارسات الدولية المعتمدة في مجال الرفاهية وجودة الحياة، وتحليل الاحتياجات والتحديات المرتبطة بالمراحل العمرية والتعليمية المختلفة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري وأولوياته الوطنية، بما يضمن تقديم إطار مرجعي قابل للتطبيق داخل البيئات التعليمية والمجتمعية.



وأضافت أن الدليل لا يقتصر على وضع المفاهيم والمعايير النظرية، وإنما يتضمن أدوات تطبيقية ومؤشرات للقياس والمتابعة، تساعد الاسرة وفقا المؤسسات المعنية على تقييم مستويات جودة الحياة، ورصد الاحتياجات والتحديات، وتحديد مجالات التدخل والدعم، بما يعزز التكامل بين الجهود المؤسسية، ويدعم التحول نحو منظومة استباقية قائمة على الوقاية المبكرة والتحسين المستمر، وتحقيق الرفاهية الشاملة للنشء والشباب المصري.

رابط الدليل:

https://edf.edu.eg/ar/projects/egyptian-character-building

