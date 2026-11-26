أعلن حزب مستقبل وطن رفع حالة المتابعة بشأن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي وقع إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن مساندة المتضررين وتوفير احتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته خلال التعامل مع تداعيات الحادث.

حادث حريق الوراق

وكشف الحزب، في بيان رسمي، عن تشكيل غرفة عمليات فور وقوع الحادث، لمتابعة المستجدات الميدانية والصحية، والتنسيق لتقديم المساعدات اللازمة من خلال الهيئة البرلمانية والتنظيم الحزبي، سواء بموقع الحادث أو داخل المستشفيات التي تستقبل المصابين.

وأشار إلى استمرار التواصل لمتابعة الحالات المصابة وحصر أعداد المتوفين والمصابين بصورة نهائية، بما يضمن الوقوف على احتياجات كل حالة وتقديم الدعم المناسب لها ولأسرتها.

وفي سياق متصل، أعرب الحزب عن خالص مواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوفه إلى جانب أسرهم وتضامنه الكامل معهم.

تقديم الدعم لأسر الضحايا

كما أشاد الحزب بالدور الذي قامت به أجهزة الحماية المدنية والإسعاف والأطقم الطبية في التعامل مع الحادث، مؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الرعاية الطبية والنفسية والمعنوية للمصابين وأسرهم، وعدم الاقتصار على التدخل العاجل وقت وقوع الحادث، بل متابعة احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

واختتم الحزب بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.