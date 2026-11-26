أعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، حكومة وشعبا، بضحايا الحادث المؤسف الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة تضامن دولة فلسطين ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، متقدمة بالتعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.