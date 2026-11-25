علّق الإعلامي عمرو أديب على حادث حريق سيارة نقل المواد البترولية بمنطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، معربًا عن حزنه على ضحايا الحادث، ومسلطًا الضوء على مخاطر القيادة على الطريق الدائري في ظل الظلام والسرعات المرتفعة.

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه على منصة «إكس»: «كارثة بكل المقاييس. رحم الله شهداء الحادث وألهم ذويهم الصبر والسلوان. أنا أستخدم امتداد هذا الطريق بشكل يومي. الظلام فيه أضحى مرعبًا ولأنه طريق مفتوح تطير فيه السيارات بلا حساب».

وأضاف الإعلامي أن خسائر الطرق في مصر أصبحت مرعبة، معربًا عن استغرابه من أعداد الضحايا التي تخلفها الحوادث، قائلًا: «خسائر الطرق في مصر مرعبة وأعدادها غريبة وكأن الوفاة هي أول اختيار في أي حادث مهما كان».

واختتم عمرو أديب منشوره بتجديد دعائه لضحايا الحادث، قائلًا: «مرة أخرى الله يرحمهم».

وشهدت منطقة الوراق اندلاع حريق هائل أعلى الطريق الدائري، عقب انفجار واشتعال ناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لعدد من السيارات، وسط حالة من الذعر بين المواطنين وقائدي المركبات، وتحرك عاجل من قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأشلاء التي عُثر عليها بموقع الواقعة، تمهيدًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لتحديد هوية أصحابها، في ظل صعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمها جراء شدة النيران.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحريق والمستشفى، لتقديم الدعم ومساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها إلى محيط الحريق، وجرى إجراء غلق جزئي للطريق الدائري وتحويلات مرورية بمحيط الواقعة، بعد امتداد النيران إلى عدد من السيارات، بهدف منع التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستقليها.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع آثار الحادث، فيما تستمر التحقيقات والمعاينات للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والضحايا.