وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة برفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفى قصر العيني، ومستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة إلى مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومستشفى نيو جيزة الجامعي؛ لضمان الجاهزية الطبية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد الوزير ضرورة انتظام العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال، وتوافر الأطقم الطبية من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجّه الوزير المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمتابعة جاهزية المستشفيات، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والإمكانات اللازمة، ومتابعة تنفيذ إجراءات الاستعداد للتعامل الفوري مع أية حالات تستدعي التدخل الطبي العاجل.