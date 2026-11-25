وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 10 قرارات جديدة.

وجاءت القرارات كالآتي:

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل بعض اشتراطات ومحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية 15%، وذلك لتعظيم الاستفادة منها ومعالجة تحديات التمويل للمشروعات الصناعية، وتعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين مختلف الصناعات الوطنية، ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وتضمنت المحددات المقترحة التوسع في استخدام المبادرة لتشمل تمويل بعض بنود رأس المال العامل (المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار) إلى جانب تمويل الآلات والمعدات، على أن يتم تقسيم الحد الأقصى للمبادرة والبالغ قدره 30 مليار جنيه إلى حدين فرعيين (15 مليار جنيه لتمويل الآلات والمعدات، و15 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل).

كما تضمنت المحددات أيضاً رفع الحدود المالية للتمويل لبعض القطاعات الصناعية وفقا لحجم المشروع ومتطلباته التشغيلية على ألا يتجاوز الحد الأقصى (لتمويل العمل الواحد مبلغ 200 مليون جنيه، ولتمويل العمل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 250 مليون جنيه)، ويُختص التطبيق على الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية فقط، والتي يتم تحديدها عن طريق لجنة بعضوية المختصين بوزارة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة الطلبات المقدمة من الشركات كل طلب على حدة، والعرض بها على السادة وزيري المالية والصناعة، وعلى أن يتم موافاة البنوك المشاركة بالمبادرة بخطاب من خلال وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) بذلك.

توسيع نطاق القطاعات الصناعية

وتتضمن أيضاً توسيع نطاق القطاعات الصناعية المستفيدة لتشمل مختلف الأنشطة الصناعية، وفيما يتعلق بالبند الخاص بجاهزية المنشأة للاستفادة من المبادرة، تعديل الشرط الخاص بجاهزية المنشأة (الانتهاء من الانشاءات اللازمة) ليكون طبقاً للالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وبعد مرور عام من بدئه مع تنفيذ نسبة بنائية لا تقل عن 60%، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعلى أن يتم وضع مؤشرات أداء قابلة لقياس الأثر والتوجه العام من المبادرة بهدف التوسع في الصناعة وخلق صناعات جديدة.

وتكون للكيانات الصناعية الجديدة الناتجة عن دمج مصنع متعثر/ مغلق مع مستثمر جديد، أولوية في الاستفادة من المبادرة شريطة عدم وجود أية مستحقات طرف القطاع المصرفي أو أي من الشركات المالية غير المصرفية، مع عدم تمتع العملاء المستفيدين من صندوق دعم العملاء المتعثرين بتلك الأولوية.

يذكر أن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية 15% تهدف إلى مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة منخفضة، مما يساهم في تشجيع التوسع في الصناعات، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، الأمر الذي يؤدي بدورة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وينعكس علي توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وتم ادراج مؤشرات لأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة منها ومردودها على الاقتصاد القومي ومنها (زيادة الإيرادات – الزيادة في أصول الشركة – الزيادة في الطاقة الإنتاجية – الزيادة في كميات الإنتاج الفعلي والاصناف – سد فجوة محلية – الزيادة في القيمة المضافة المحلية – ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية – الزيادة في عدد العمالة – توطين صناعات جديدة).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وجاء مشروع القرار في إطار حرص وزارة المالية على تطوير قطاعات الوزارة والأجهزة والجهات التابعة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الخزانة العامة، وضبط كفاءة الانفاق الحكومي، من خلال تنفيذ سياسات اصلاح الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، وايمانا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعتبارها إحدى الكيانات المعنية بتحقيق كفاءة وفاعلية الانفاق العام على النحو الذي يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وتمت الاشارة، إلى أن ما تم إجراؤه من تعديلات لإعادة النظر في تنظيم الهيئة من جديد، وصياغة أهدافها واختصاصاتها، إنما يستهدف مزيدا من التناغم والتجانس مع مستهدفات التنمية المستدامة التي تتصل بعمل الهيئة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف الاجراءات، هذا إلى جانب اتباع سياسات الشراء الأخضر، سعياً لتعزيز قدرة الجهات الادارية على تنفيذها، وذلك بحسبان أن الهيئة تُعد إحدى أدوات الدولة المستخدمة في رفع وضبط كفاءة الانفاق العام، وصولا لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة.

وكذا الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص وحسابات وصناديق خاصة، وغيرها، وذلك في مجالات تخطيط وتنظيم ومتابعة عمليات التعاقد والتخزين وادارة أصولها وعمليات البيع واستخدام المركبات، بما يسهم في تحسين إدارة المالية العامة، وفقا لسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية، وهذا فضلا عن تقديم خدمات استشارية لتعزيز مقدرة تلك الجهات على تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وخطط عملها بكفاءة وفاعلية، وبما يُحد من ازدواجية الاجراءات، ومتابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتلك المجالات، مع تطبيق معايير النزاهة والشفافية.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة، وتسويق، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة "جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية" شركة مساهمة مصرية، بنظام المناطق الحرة الخاصة (تحت التأسيس)، والمزمع تأسيسها من تحالف شركات (جلوبال ليمان إيسليتميليري إيه إس ـ بان لإدارة المحطات ـ بان مارين للملاحة " بان مارين").

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة؛ لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وإعداد خطة ترويجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف خلق شراكات استراتيجية تسمح بتدويل قطاع الخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية.

كما يستهدف هذا القرار تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للموانئ المصرية، والمساهمة في تعزيز قدرة قطاع النقل البحري على تدعيم زيادة إيرادات الموازنة العام للدولة، وزيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وزيادة أعداد سفن الركاب، مما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ المصرية على جذب سياحة سفن الركاب الواردة إلى مصر.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربع السنوي الثالث (أول يوليو – نهاية سبتمبر 2026) لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تمت الإشارة إلى أن الربع الثالث من عام 2026 شهد تحولًا نوعيًا في مسار عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، إذ انتقلت من مرحلة بناء الأطر التنظيمية والمنهجية إلى مرحلة انتاج القرارات الحاكمة والتنفيذ الفعلي للإصلاحات الهيكلية، في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026- 2030).

وتناول التقرير أبرز نتائج أعمال الوحدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 في عدة محاور تتضمن ما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، وبرنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، وحوكمة الشركات وتطوير الإطار التشريعي، وإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، وصياغة السياسات والتخطيط والمتابعة لملكية الدولة، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات القائمة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية الأهداف الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تعزيز الازدهار المتبادل.

وتوفر الاتفاقية قدراً من المرونة في تحديد البرامج والمشروعات وفقاً للاحتياجات والأولويات المستجدة، بما يعزز قدرة الجانب المصري على الاستفادة من المساعدات المتوافرة وتوجيهها نحو المجالات الأكثر احتياجاً.

وتشمل مجالات التعاون ذات الأولوية: قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الموارد المائية والري، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع التعليم والتعليم الفني، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الطيران، والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والقطاع الخاص، ومجالات التنمية الاجتماعية والبشرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة ٤٧٠ ألف دولار أمريكي مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) لتنفيذ مشروع "تعزيز مكانة مصر لتحقيق الصمود والريادة الزراعية".

وتتمثل أهداف المشروع في: دعم الريادة والصمود الزراعي بمصر، وتعزيز إنتاجية وسبل معيشة صغار المزارعين من خلال تسهيل نقل وتبني التقنيات الزراعية المستدامة، وممارسات التكيف مع المناخ، وحلول الزراعة الرقمية، فضلا عن الاستفادة من الخبرة الصينية والدروس المستفادة من المشروعات الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) في مصر، وتشجيع التعلم وبناء القدرات، وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي بما يضمن تبني صغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية للابتكارات الملائمة التي تدعم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، كما يرتبط المشروع بتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة الحادية والعشرين لموارد هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك بقيمة 6.97 مليون دولار أمريكي تخضع لموافقة الحكومة المصرية والإجراءات الدستورية، مع إمكانية سداد القيمة الاجمالية على دفعة واحدة أو دفعات متعددة من عامين وحتى 9 أعوام.

وتأتي أهمية الاكتتاب في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية على ضوء أن الدول الأعضاء ستتمكن من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم، ومن ثم الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل الهيئة.

كما تأتي مشاركة مصر في الزيادات الخاصة بالمؤسسة كمساهمة في مجهوداتها في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم قروض ومنح بشروط ميسرة لتنفيذ استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والمياه، والري، والطاقة فضلا عن دعم البنية الأساسية لتلك الدول.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان (الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية)، وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتوريد وتركيب عدد (4) أجهزة فرم وتعقيم للمخلفات الطبية الخطرة شامل الأعمال الاعتيادية اللازمة للتركيب بالمبني القائم بأرض مستشفى حميات إمبابة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تحسين نظام الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية الخطرة، وتقليل الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن مثل هذه المخلفات، فضلًا عن توفير أنظمة آمنة ومتطورة للتخلص من هذه المخلفات ومعالجتها وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام جهاز شئون البيئة بالتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتوفير احتياجات معامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، من الأجهزة والمستلزمات المعملية والمواد والكواشف الكيميائية، اللازمة لأداء مهامها في مجالات الرصد والقياس والتحليل والرقابة البيئية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استدامة كفاءة منظومة الرصد والرقابة البيئية، وضمان جاهزية معامل فروع جهاز شئون البيئة للاضطلاع باختصاصاتها.

وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30/6/2026.