صدمة كبيرة في سوق الذهب اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، بعدما واصل الجنيه الذهب تراجعه العنيف ليصل إلى 44,560 جنيه، بعد أن كان يتخطى الـ 50 ألف جنيه في منتصف الشهر الماضي، وتحديدا يوم 28 أكتوبر عندما سجل 51,120 جنيه، ليخسر بذلك حوالي 6,560 جنيه من قمته، في واحد من أسرع وأقوى التراجعات التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 44,560 جنيه، بعد أن كان أمس الثلاثاء 44,600 جنيه، ليخسر 40 جنيها في يوم واحد فقط، وبعد أن كان أول أمس الاثنين 45,600 جنيه، ليخسر بذلك 1,040 جنيه في 48 ساعة فقط،

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5,570 جنيه، بعد أن كان أمس 5,575 جنيه، ليخسر 5 جنيهات،

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,366 جنيه، بعد أن كان أمس 6,372 جنيه، ليخسر 6 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر جرام عيار 24 سجل اليوم: 6,366 جنيه

سعر جرام عيار 21 سجل اليوم: 5,570 جنيه



سعر جرام عيار 18 سجل اليوم: 4,774 جنيه

سعر جنيه الذهب سجل اليوم: 44,560 جنيه

سعر أوقية الذهب سجل اليوم: 198,004.73 جنيه